Латвия вышлет из страны тысячи россиян к концу 2023 года

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Страны европейского союза. Пермь , евросоюз, европа, старый город, ес, латвия, рига, ратушная площадь
Шесть тысяч россиян вышлют из Латвии Фото:

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии намерено выслать из страны около шести тысяч россиян. Об этом заявил глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.

«Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам [должны получить письмо от Управления о высылке из страны]. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство», — подчеркнул Ингмар Лидака. Его слова приводятся на сайте Латвийского Радио и телевидения LSM.lv. Мигранты из РФ должны были пройти экзамен на получение статуса постоянного жителя страны Евросоюза. По словам Лидака, после получения соответствующего уведомления, россияне должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев.

Ранее в МИД Латвии говорили, что будут выдавать визы только тем гражданам РФ, родственники которых проживают в Европе. Латвия — одна из европейских стран, которая осуждает РФ за проведение спецоперации на Украине и проводит антироссийскую политику. Например, в стране сносят памятники российским персонам.

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Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии намерено выслать из страны около шести тысяч россиян. Об этом заявил глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. «Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам [должны получить письмо от Управления о высылке из страны]. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство», — подчеркнул Ингмар Лидака. Его слова приводятся на сайте Латвийского Радио и телевидения LSM.lv. Мигранты из РФ должны были пройти экзамен на получение статуса постоянного жителя страны Евросоюза. По словам Лидака, после получения соответствующего уведомления, россияне должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев. Ранее в МИД Латвии говорили, что будут выдавать визы только тем гражданам РФ, родственники которых проживают в Европе. Латвия — одна из европейских стран, которая осуждает РФ за проведение спецоперации на Украине и проводит антироссийскую политику. Например, в стране сносят памятники российским персонам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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