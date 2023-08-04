Латвия вышлет из страны тысячи россиян к концу 2023 года

04 августа 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Шесть тысяч россиян вышлют из Латвии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии намерено выслать из страны около шести тысяч россиян. Об этом заявил глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. «Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам [должны получить письмо от Управления о высылке из страны]. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство», — подчеркнул Ингмар Лидака. Его слова приводятся на сайте Латвийского Радио и телевидения LSM.lv. Мигранты из РФ должны были пройти экзамен на получение статуса постоянного жителя страны Евросоюза. По словам Лидака, после получения соответствующего уведомления, россияне должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев. Ранее в МИД Латвии говорили, что будут выдавать визы только тем гражданам РФ, родственники которых проживают в Европе. Латвия — одна из европейских стран, которая осуждает РФ за проведение спецоперации на Украине и проводит антироссийскую политику. Например, в стране сносят памятники российским персонам.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии намерено выслать из страны около шести тысяч россиян. Об этом заявил глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. «Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам [должны получить письмо от Управления о высылке из страны]. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство», — подчеркнул Ингмар Лидака. Его слова приводятся на сайте Латвийского Радио и телевидения LSM.lv. Мигранты из РФ должны были пройти экзамен на получение статуса постоянного жителя страны Евросоюза. По словам Лидака, после получения соответствующего уведомления, россияне должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев. Ранее в МИД Латвии говорили, что будут выдавать визы только тем гражданам РФ, родственники которых проживают в Европе. Латвия — одна из европейских стран, которая осуждает РФ за проведение спецоперации на Украине и проводит антироссийскую политику. Например, в стране сносят памятники российским персонам.