Латвия назвала исключения, когда будет выдавать визы россиянам МИД Латвии будет выдавать визы россиян, родственники которых живут в ЕС 03 июля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 + Россияне смогут получить визу в Латвию после 4 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД Латвии будет выдавать визы для россиян с 4 июля, у которых родственники находятся в Евросоюзе. Ранее страна ограничила прием заявлений из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. «Впредь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского союза», — передает новостной портал DELFI со ссылкой на МИД страны. Также вьезд в Латвию могут получить те граждане России, у которых умер родственник в Европе. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Латвия ограничила прием заявлений на визы после мятежа Пригожина. Он закончился вечером 24 июня. МИД Латвии будет выдавать визы для россиян с 4 июля, у которых родственники находятся в Евросоюзе. Ранее страна ограничила прием заявлений из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. «Впредь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского союза», — передает новостной портал DELFI со ссылкой на МИД страны. Также вьезд в Латвию могут получить те граждане России, у которых умер родственник в Европе. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Латвия ограничила прием заявлений на визы после мятежа Пригожина. Он закончился вечером 24 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям