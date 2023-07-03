Латвия назвала исключения, когда будет выдавать визы россиянам

МИД Латвии будет выдавать визы россиян, родственники которых живут в ЕС
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Россияне смогут получить визу в Латвию после 4 июля Фото:
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МИД Латвии будет выдавать визы для россиян с 4 июля, у которых родственники находятся в Евросоюзе. Ранее страна ограничила прием заявлений из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина.

«Впредь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского союза», — передает новостной портал DELFI со ссылкой на МИД страны. Также вьезд в Латвию могут получить те граждане России, у которых умер родственник в Европе. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально.

Латвия ограничила прием заявлений на визы после мятежа Пригожина. Он закончился вечером 24 июня.

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МИД Латвии будет выдавать визы для россиян с 4 июля, у которых родственники находятся в Евросоюзе. Ранее страна ограничила прием заявлений из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. «Впредь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского союза», — передает новостной портал DELFI со ссылкой на МИД страны. Также вьезд в Латвию могут получить те граждане России, у которых умер родственник в Европе. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Латвия ограничила прием заявлений на визы после мятежа Пригожина. Он закончился вечером 24 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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