Латвия назвала исключения, когда будет выдавать визы россиянам

МИД Латвии будет выдавать визы для россиян с 4 июля, у которых родственники находятся в Евросоюзе. Ранее страна ограничила прием заявлений из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина.
«Впредь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского союза», — передает новостной портал DELFI со ссылкой на МИД страны. Также вьезд в Латвию могут получить те граждане России, у которых умер родственник в Европе. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально.
Латвия ограничила прием заявлений на визы после мятежа Пригожина. Он закончился вечером 24 июня.
МИД Латвии будет выдавать визы для россиян с 4 июля, у которых родственники находятся в Евросоюзе. Ранее страна ограничила прием заявлений из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. «Впредь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского союза», — передает новостной портал DELFI со ссылкой на МИД страны. Также вьезд в Латвию могут получить те граждане России, у которых умер родственник в Европе. Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Латвия ограничила прием заявлений на визы после мятежа Пригожина. Он закончился вечером 24 июня.