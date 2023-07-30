Скандальный экс-депутат прорвался на выборы в Екатеринбурге через суд

Суд обязал зарегистрировать Евгения Боровика на выборах в думу Екатеринбурга

31 июля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Евгению Боровику не хватало лишь одной подписи для регистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик выиграл суд у избиркома, отказавшегося регистрировать его на выборах в округе №9 в качестве самовыдвиженца. Об этом URA.RU по итогам заседания рассказал сам Боровик. Как ранее писало URA.RU, Боровику для прохождения фильтра не хватило лишь одной подписи. Кировская территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала действительными 240 из 265 сданных им подписей. «Иск удовлетворили. Обязали комиссию пересмотреть решение в течение пяти дней», — поделился он. По словам Боровика, он привел в суд свидетелей, которые подтвердили, что собственноручно заполняли подписные листы в его поддержку, — это и сыграло решающую роль. Впрочем, пока неясно, будет ли обжаловать это решение ТИК. Мэрия против участия Боровика в кампании: округ №9, где чиновники и «Синара» продвигают сотрудницу УрФУ Анну Гурарий, конкурентный и без того. От «Яблока» по этой территории выдвинут депутат Константин Киселев из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), финансирующего большой пул антимэрских кандидатов. Новость по теме Скандального экс-депутата снимают с выборов в Екатеринбурге — из-за одной подписи Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак. В 2022 году Боровик пытался поучаствовать в довыборах в думу по Верх-Исетскому округу №2, шел так же самовыдвиженцем. Но добровольно отказался от затеи — по одной из версий, после звонка чиновников его предполагаемому спонсору Федору Дудкину (ГК «Скон»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик выиграл суд у избиркома, отказавшегося регистрировать его на выборах в округе №9 в качестве самовыдвиженца. Об этом URA.RU по итогам заседания рассказал сам Боровик. Как ранее писало URA.RU, Боровику для прохождения фильтра не хватило лишь одной подписи. Кировская территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала действительными 240 из 265 сданных им подписей. «Иск удовлетворили. Обязали комиссию пересмотреть решение в течение пяти дней», — поделился он. По словам Боровика, он привел в суд свидетелей, которые подтвердили, что собственноручно заполняли подписные листы в его поддержку, — это и сыграло решающую роль. Впрочем, пока неясно, будет ли обжаловать это решение ТИК. Мэрия против участия Боровика в кампании: округ №9, где чиновники и «Синара» продвигают сотрудницу УрФУ Анну Гурарий, конкурентный и без того. От «Яблока» по этой территории выдвинут депутат Константин Киселев из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), финансирующего большой пул антимэрских кандидатов. Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак. В 2022 году Боровик пытался поучаствовать в довыборах в думу по Верх-Исетскому округу №2, шел так же самовыдвиженцем. Но добровольно отказался от затеи — по одной из версий, после звонка чиновников его предполагаемому спонсору Федору Дудкину (ГК «Скон»).