Скандального экс-депутата снимают с выборов в Екатеринбурге — из-за одной подписи

Бывшему депутату Боровику блокируют новый поход во власть Екатеринбурга

27 июля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Евгений Боровик уже обратился в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутату гордумы Екатеринбурга Евгению Боровику отказано в регистрации на выборах в гордуму Екатеринбурга. Кировская территориальная избирательная комиссия (ТИК) забраковала его подписи, для прохождения фильтра не хватило лишь одной, рассказал URA.RU сам Боровик. Свои слова он подтвердил протоколом решения комиссии. Боровик захотел выдвинуться в округе №9, где мэрия и «Единая Россия» ведут сотрудницу УрФУ Анну Гурарий, а антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») поддерживает депутата Константина Киселева («Яблоко»). Для регистрации Боровик должен был сдать 241 подпись, он принес 265 — с запасом. Сначала комиссия — с привлечением почерковеда МВД — признала недействительными 27 подписей, Боровику удалось «отбить» две из них (комиссия признала техническую ошибку). Однако итоговый результат — одобренные 240 подписей из 265 — его все равно не устраивает. Боровик назвал это «издевательством», сказал, что ТИК при проверке «наплевала даже на методические рекомендации Центризбиркома», а также анонсировал, что попытается привлечь почерковеда к уголовной ответственности. С иском в Кировский суд он уже обратился. Кроме того, Боровик заявил, что председатель ТИКа перед тем как вынести решение, якобы консультировалась с замглавы района по политике Еленой Глушковой. Глава Ленинской ТИК — основного распорядителя выборов в гордуму — Вадим Антошин, комментируя слова Боровика, отметил, что, во-первых, избиркомы самостоятельны при принятии решений, а во-вторых, обратил внимание, что ТИКи располагаются в зданиях районных администраций, и потому взаимодействуют с чиновниками по самым разным вопросам. Статья по теме Облсуд показал, что грозит соперникам мэра Екатеринбурга Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак. В 2022 году Боровик пытался поучаствовать в довыборах в думу по Верх-Исетскому округу №2, шел так же самовыдвиженцем. Но добровольно отказался от затеи — по одной из версий, после звонка чиновников его предполагаемому спонсору Федору Дудкину (ГК «Скон»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутату гордумы Екатеринбурга Евгению Боровику отказано в регистрации на выборах в гордуму Екатеринбурга. Кировская территориальная избирательная комиссия (ТИК) забраковала его подписи, для прохождения фильтра не хватило лишь одной, рассказал URA.RU сам Боровик. Свои слова он подтвердил протоколом решения комиссии. Боровик захотел выдвинуться в округе №9, где мэрия и «Единая Россия» ведут сотрудницу УрФУ Анну Гурарий, а антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») поддерживает депутата Константина Киселева («Яблоко»). Для регистрации Боровик должен был сдать 241 подпись, он принес 265 — с запасом. Сначала комиссия — с привлечением почерковеда МВД — признала недействительными 27 подписей, Боровику удалось «отбить» две из них (комиссия признала техническую ошибку). Однако итоговый результат — одобренные 240 подписей из 265 — его все равно не устраивает. Боровик назвал это «издевательством», сказал, что ТИК при проверке «наплевала даже на методические рекомендации Центризбиркома», а также анонсировал, что попытается привлечь почерковеда к уголовной ответственности. С иском в Кировский суд он уже обратился. Кроме того, Боровик заявил, что председатель ТИКа перед тем как вынести решение, якобы консультировалась с замглавы района по политике Еленой Глушковой. Глава Ленинской ТИК — основного распорядителя выборов в гордуму — Вадим Антошин, комментируя слова Боровика, отметил, что, во-первых, избиркомы самостоятельны при принятии решений, а во-вторых, обратил внимание, что ТИКи располагаются в зданиях районных администраций, и потому взаимодействуют с чиновниками по самым разным вопросам. Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак. В 2022 году Боровик пытался поучаствовать в довыборах в думу по Верх-Исетскому округу №2, шел так же самовыдвиженцем. Но добровольно отказался от затеи — по одной из версий, после звонка чиновников его предполагаемому спонсору Федору Дудкину (ГК «Скон»).