04 августа 2023

Свердловский губернатор Куйвашев дал 600 млн на газовые котельные в Нижнем Тагиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев привлек деньги из федерального бюджета Фото:

На модернизацию пяти газовых котельных Нижнего Тагила направлено более 600 млн рублей. Средства из федерального бюджета привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Более 600 млн рублей из федерального бюджета направлено в Нижний Тагил в рамках проекта „Чистый воздух“. Средства направят на модернизацию пяти газовых котельных города», — пишет ДИП в telegram-канале.

Котельные оснастят оборудованием для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Также здесь смонтируют сетевые и подпиточные насосы с частотными преобразователями. Работы будут закончены в конце текущего года. По прогнозам специалистов, к концу 2025-го объем выбросов снизится до 39,2 тонны.

Износ оборудования котельных составляет от 63 до 77%. В зданиях, где находятся котельные, демонтируют основное и вспомогательное оборудование, дымовые трубы, полы и кровлю.

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На модернизацию пяти газовых котельных Нижнего Тагила направлено более 600 млн рублей. Средства из федерального бюджета привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Более 600 млн рублей из федерального бюджета направлено в Нижний Тагил в рамках проекта „Чистый воздух“. Средства направят на модернизацию пяти газовых котельных города», — пишет ДИП в telegram-канале. Котельные оснастят оборудованием для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Также здесь смонтируют сетевые и подпиточные насосы с частотными преобразователями. Работы будут закончены в конце текущего года. По прогнозам специалистов, к концу 2025-го объем выбросов снизится до 39,2 тонны. Износ оборудования котельных составляет от 63 до 77%. В зданиях, где находятся котельные, демонтируют основное и вспомогательное оборудование, дымовые трубы, полы и кровлю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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