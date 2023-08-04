На модернизацию пяти газовых котельных Нижнего Тагила направлено более 600 млн рублей. Средства из федерального бюджета привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).
«Более 600 млн рублей из федерального бюджета направлено в Нижний Тагил в рамках проекта „Чистый воздух“. Средства направят на модернизацию пяти газовых котельных города», — пишет ДИП в telegram-канале.
Котельные оснастят оборудованием для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Также здесь смонтируют сетевые и подпиточные насосы с частотными преобразователями. Работы будут закончены в конце текущего года. По прогнозам специалистов, к концу 2025-го объем выбросов снизится до 39,2 тонны.
Износ оборудования котельных составляет от 63 до 77%. В зданиях, где находятся котельные, демонтируют основное и вспомогательное оборудование, дымовые трубы, полы и кровлю.
На модернизацию пяти газовых котельных Нижнего Тагила направлено более 600 млн рублей. Средства из федерального бюджета привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Более 600 млн рублей из федерального бюджета направлено в Нижний Тагил в рамках проекта „Чистый воздух“. Средства направят на модернизацию пяти газовых котельных города», — пишет ДИП в telegram-канале. Котельные оснастят оборудованием для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Также здесь смонтируют сетевые и подпиточные насосы с частотными преобразователями. Работы будут закончены в конце текущего года. По прогнозам специалистов, к концу 2025-го объем выбросов снизится до 39,2 тонны. Износ оборудования котельных составляет от 63 до 77%. В зданиях, где находятся котельные, демонтируют основное и вспомогательное оборудование, дымовые трубы, полы и кровлю.