Над животными издеваются или не кормят, раз они болеют, пишут в соцсети Фото: Михаил Калянов © URA.RU

В Челябинске пожаловались на продавцов с сайта объявлений, которые предлагают больных животных, беспородных выдают за породистых, и в разы завышают цены, когда приезжают покупатели. Возможно, над животными издеваются или не кормят, пишут в соцсети очевидцы.

«Беспредел творится у этой странице на „Авито“. Животные больные, вместо породистых продают беспородных, завышают цену при приезде. Вонь стоит ужасная, даже с подъезда воняет. <…> издеваются или не кормят, если они болеют», — пишет Юлия К. в паблике «Подслушано в роддомах Челябинска» в социальной сети «ВКонтакте».

Покупатели рассказали, как приехали за породистым котенком по указанному адресу, но вынесли им обычного и, скорее всего, больного. Другие пользователи сообщают, что хотели купить щенка. На условленном месте продажи на улице хозяйка сняла с себя грязный портфель и достала от туда маленькую собачку, которая вся тряслась. Еще одни пострадавшие говорят, что пока ехали за котенком, цена на него выросла в два раза. Пользователи просят зоозащитников или полицейских обратить внимание на этих продавцов и принять меры.

Ранее в Челябинской области в приюте «Кот и Пес» при обрушении крыши погибли все котята. Об этом 4 августа URA.RU сообщила основательница организации Венера Лукманова.

Жители Челябинска просят проверить продавца животных Скрин с паблика «Подслушано в роддомах Челябинска» в социальной сети «ВКонтакте»

Покупатели рассказали, как продавцы обращаются с животными Скрин с паблика «Подслушано в роддомах Челябинска» в социальной сети «ВКонтакте»