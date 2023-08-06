Челябинка упала с вышки сотовой связи

Женщина упала с высоты 30 метров
В Нагайбакском районе Челябинской области женщина погибла, сорвавшись с вышки сотовой связи. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, высота падения составила около 30 метров.
«Труп женщины нашли местные жители. Что она делала на вышке — предстоит разобраться. В результате падения жительница скончалась», — рассказал источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел у одного из домов по улице Советской в поселке Кассельский. Высота вышки составляет около 30 метров. Женщина упала с верхней ее точки.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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