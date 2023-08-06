06 августа 2023

Челябинка упала с вышки сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, вышка сотовой связи, 5G
Женщина упала с высоты 30 метров Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области женщина погибла, сорвавшись с вышки сотовой связи. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, высота падения составила около 30 метров.

«Труп женщины нашли местные жители. Что она делала на вышке — предстоит разобраться. В результате падения жительница скончалась», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел у одного из домов по улице Советской в поселке Кассельский. Высота вышки составляет около 30 метров. Женщина упала с верхней ее точки.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Нагайбакском районе Челябинской области женщина погибла, сорвавшись с вышки сотовой связи. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, высота падения составила около 30 метров. «Труп женщины нашли местные жители. Что она делала на вышке — предстоит разобраться. В результате падения жительница скончалась», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел у одного из домов по улице Советской в поселке Кассельский. Высота вышки составляет около 30 метров. Женщина упала с верхней ее точки. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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