Челябинка упала с вышки сотовой связи

07 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Женщина упала с высоты 30 метров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области женщина погибла, сорвавшись с вышки сотовой связи. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, высота падения составила около 30 метров. «Труп женщины нашли местные жители. Что она делала на вышке — предстоит разобраться. В результате падения жительница скончалась», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел у одного из домов по улице Советской в поселке Кассельский. Высота вышки составляет около 30 метров. Женщина упала с верхней ее точки. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Нагайбакском районе Челябинской области женщина погибла, сорвавшись с вышки сотовой связи. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, высота падения составила около 30 метров. «Труп женщины нашли местные жители. Что она делала на вышке — предстоит разобраться. В результате падения жительница скончалась», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел у одного из домов по улице Советской в поселке Кассельский. Высота вышки составляет около 30 метров. Женщина упала с верхней ее точки. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.