Сотрудники детского центра, где работала опекун погибшего Далера Бобиева, ходили полуголыми

08 августа 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники мужского пола ходили в халатах и трусах при детях в центре, в котором работала Вероника Наумова Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Сотрудники школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге, где работала опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева, ходили в халатах. Речь идет о сотрудниках мужского пола. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Практически все сотрудники центра приходятся друг другу либо родственниками, либо знакомыми. Там работают как мужчины, так и женщины. Мужчины иногда позволяли себе расхаживать в халатах, под которыми были только трусы. И дети всю эту картину наблюдали», — поделился собеседник агентства. По словам источника URA.RU, некоторые родители разрывали договоры с учреждением, так как сами становились свидетелями того, как мужчины разгуливали по зданию в трусах. «Некоторые родители видели такую картину, когда приходили забирать своих детей чуть раньше, чем это делалось обычно. Детей после этого забирали, и они больше уже не посещали данное заведение», — отметил он. Редакция URA.RU направила официальный запрос в региональное министерство образования. На момент публикации новости ответ не поступил. На официальном сайте организации указано, что семейная школа-сад «Лукоморье» оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы (семейная форма обучения). По данному направлению, школа успешно работает уже пять лет. За это время они помогли с хорошими результатами окончить школу 25 девятиклассникам и 18 одиннадцатиклассникам. Громкая история с поисками шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева случилась в конце июня. Опекун ребенка Вероника Наумова 26 июня заявила о пропаже ребенка. Сотни человек искали мальчика, но безрезультатно. К поискам ребенка также подключились сотрудники семейной школы «Лукоморье», где работала Наумова. Сотрудники уверяли, что видели Далера на днях, однако утром 29 июня силовики нашли тело Далера в гараже, который принадлежал семье Наумовых. В ходе следствия было установлено, что тело Далера пролежало несколько месяцев. Позже следователи выяснили, что ребенок погиб еще 2 декабря 2022 года. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге, где работала опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева, ходили в халатах. Речь идет о сотрудниках мужского пола. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Практически все сотрудники центра приходятся друг другу либо родственниками, либо знакомыми. Там работают как мужчины, так и женщины. Мужчины иногда позволяли себе расхаживать в халатах, под которыми были только трусы. И дети всю эту картину наблюдали», — поделился собеседник агентства. По словам источника URA.RU, некоторые родители разрывали договоры с учреждением, так как сами становились свидетелями того, как мужчины разгуливали по зданию в трусах. «Некоторые родители видели такую картину, когда приходили забирать своих детей чуть раньше, чем это делалось обычно. Детей после этого забирали, и они больше уже не посещали данное заведение», — отметил он. Редакция URA.RU направила официальный запрос в региональное министерство образования. На момент публикации новости ответ не поступил. На официальном сайте организации указано, что семейная школа-сад «Лукоморье» оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы (семейная форма обучения). По данному направлению, школа успешно работает уже пять лет. За это время они помогли с хорошими результатами окончить школу 25 девятиклассникам и 18 одиннадцатиклассникам. Громкая история с поисками шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева случилась в конце июня. Опекун ребенка Вероника Наумова 26 июня заявила о пропаже ребенка. Сотни человек искали мальчика, но безрезультатно. К поискам ребенка также подключились сотрудники семейной школы «Лукоморье», где работала Наумова. Сотрудники уверяли, что видели Далера на днях, однако утром 29 июня силовики нашли тело Далера в гараже, который принадлежал семье Наумовых. В ходе следствия было установлено, что тело Далера пролежало несколько месяцев. Позже следователи выяснили, что ребенок погиб еще 2 декабря 2022 года. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.