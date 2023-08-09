В Челябинской области на трассе М-5 из-за ДТП перекрыто движение в сторону Москвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс, дорога
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением (архивное фото) Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП с фурой остановлено движение в сторону Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«На 1796 км автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП. Движение в сторону Москвы остановлено», — заявили в ГИБДД.

Пострадавших в аварии нет. Водители легкового транспорта могут объехать участок по трассе Чебаркуль-Миасс.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП с фурой остановлено движение в сторону Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «На 1796 км автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП. Движение в сторону Москвы остановлено», — заявили в ГИБДД. Пострадавших в аварии нет. Водители легкового транспорта могут объехать участок по трассе Чебаркуль-Миасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...