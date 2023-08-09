Водитель грузового автомобиля не справился с управлением (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП с фурой остановлено движение в сторону Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«На 1796 км автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП. Движение в сторону Москвы остановлено», — заявили в ГИБДД.

Пострадавших в аварии нет. Водители легкового транспорта могут объехать участок по трассе Чебаркуль-Миасс.