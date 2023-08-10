Нейрохирурги Городской больницы №1 (ГБ №1) Нижнего Тагила (Свердловская область) спасли 33-летнего мужчину, попавшего в серьезное ДТП, восстановив пострадавшему кости черепа при помощи 3D-моделируемого импланта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.
Из-за серьезной аварии 33-летний уралец в значительной степени потерял костную ткань свода черепа. Благодаря импланту из титановой сетки, который был сконструирован в Екатеринбурге при помощи виртуального моделирования и полимерной 3D-модели нужных участков костей по индивидуальному заказу, удалось максимально восстановить анатомию черепа. «Нижнетагильские нейрохирурги успешно установили имплант пациенту в ходе операции по ОМС, обеспечив надежную защиту головного мозга. Через десять дней после операции мужчина вернулся к полноценной жизни», — сказано в сообщении.
По словам главврача ГБ №1, методику имплантации врачи Нижнего Тагила освоили порядка пяти лет назад и за это время успешно выполнили несколько вмешательств. «Это обеспечивает доступность широкого спектра специализированной медпомощи на базе межмуниципального центра и позволяет снизить временные и финансовые затраты пациентов», — добавил он.
Ранее URA.RU писало о том как главный госпиталь Нижнего Тагила проводит сложнейшие операции жителям Луганска. На сегодняшний день успешно проведено уже две операции по замене суставов для уроженцев из ЛНР.
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