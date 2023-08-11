Путин обсудил вопросы информационной безопасности с членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин обсудил вопросы информационной безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. В ходе заседания были рассмотрены вопросы информационной безопасности страны.

«Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях», — сообщил Владимир Путин в начале заседания. В совещании также принял участие председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. В ходе заседания были рассмотрены вопросы информационной безопасности страны. «Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях», — сообщил Владимир Путин в начале заседания. В совещании также принял участие председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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