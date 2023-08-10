В центре Перми автобус сбил девушку на самокате. Фото

11 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Девушка ехала на красный свет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На перекрестке у пермского парка имени Горького девушка на электросамокате попала под автобус. Фотографии с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости». «Недалеко от горьковского парка автобус сбил человека, крови было много», — написали в telegram-канале. Инцидент произошел на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Девушка ехала на электросамокате на красный свет. В результате ее сбил автобус №36, прокомментировали порталу 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается. Девушку сбил автобус №36 Фото: ЧП Пермь | Новости, https://t.me/chp_59_perm По словам очевидцев, девушку увезли на скорой Фото: ЧП Пермь | Новости, https://t.me/chp_59_perm

На перекрестке у пермского парка имени Горького девушка на электросамокате попала под автобус. Фотографии с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости». «Недалеко от горьковского парка автобус сбил человека, крови было много», — написали в telegram-канале. Инцидент произошел на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Девушка ехала на электросамокате на красный свет. В результате ее сбил автобус №36, прокомментировали порталу 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.