Девушка ехала на красный свет
На перекрестке у пермского парка имени Горького девушка на электросамокате попала под автобус. Фотографии с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости».
«Недалеко от горьковского парка автобус сбил человека, крови было много», — написали в telegram-канале. Инцидент произошел на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Девушка ехала на электросамокате на красный свет. В результате ее сбил автобус №36, прокомментировали порталу 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс»
URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.
Девушку сбил автобус №36
По словам очевидцев, девушку увезли на скорой
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