10 августа 2023

В центре Перми автобус сбил девушку на самокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, самокат, электросамокаты
Девушка ехала на красный свет Фото:

На перекрестке у пермского парка имени Горького девушка на электросамокате попала под автобус. Фотографии с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости».

«Недалеко от горьковского парка автобус сбил человека, крови было много», — написали в telegram-канале. Инцидент произошел на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Девушка ехала на электросамокате на красный свет. В результате ее сбил автобус №36, прокомментировали порталу 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс»

URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.

Девушку сбил автобус №36
Девушку сбил автобус №36
Фото:
По словам очевидцев, девушку увезли на скорой
По словам очевидцев, девушку увезли на скорой
Фото:

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На перекрестке у пермского парка имени Горького девушка на электросамокате попала под автобус. Фотографии с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости». «Недалеко от горьковского парка автобус сбил человека, крови было много», — написали в telegram-канале. Инцидент произошел на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Девушка ехала на электросамокате на красный свет. В результате ее сбил автобус №36, прокомментировали порталу 59.RU в МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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