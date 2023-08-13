Челябинские полицейские проведут облавы на байкеров

14 августа 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушителей на дороге, а также проверят автомастерские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Челябинской области с 14 августа будет выявлять шумных байкеров на улицах города. В столице Южного Урала началось профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в проведении которого будут задействованы как инспекторы ГИБДД, так и сотрудники других подразделений органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В Главном управлении МВД области отреагировали на жалобы южноуральцев. По инициативе начальника Главка на территории региона 14 августа стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В его проведении будут задействованы не только инспекторы ГИБДД, но и сотрудники других подразделений органов внутренних дел», — сообщается на сайте. Инспекторы ГИБДД буду выявлять нарушителей на дороге, также полицейские обойдут владельцев мотоциклов для проведения профбесед и проверят автомастерские и иные места на предмет переоборудования мототранспорта и напомнят о недопустимости внесения изменений в конструкцию транспортных средств. К нарушителям мероприятия по «поддержанию тишины» будут применять меры административной ответственности с последующим рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации. Чтобы этого избежать, любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на специальной дороге «Трасса74». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Челябинской области с 14 августа будет выявлять шумных байкеров на улицах города. В столице Южного Урала началось профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в проведении которого будут задействованы как инспекторы ГИБДД, так и сотрудники других подразделений органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В Главном управлении МВД области отреагировали на жалобы южноуральцев. По инициативе начальника Главка на территории региона 14 августа стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В его проведении будут задействованы не только инспекторы ГИБДД, но и сотрудники других подразделений органов внутренних дел», — сообщается на сайте. Инспекторы ГИБДД буду выявлять нарушителей на дороге, также полицейские обойдут владельцев мотоциклов для проведения профбесед и проверят автомастерские и иные места на предмет переоборудования мототранспорта и напомнят о недопустимости внесения изменений в конструкцию транспортных средств. К нарушителям мероприятия по «поддержанию тишины» будут применять меры административной ответственности с последующим рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации. Чтобы этого избежать, любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на специальной дороге «Трасса74».