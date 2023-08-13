13 августа 2023
12 августа 2023

Челябинские полицейские проведут облавы на байкеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полиция
Инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушителей на дороге, а также проверят автомастерские Фото:

Полиция Челябинской области с 14 августа будет выявлять шумных байкеров на улицах города. В столице Южного Урала началось профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в проведении которого будут задействованы как инспекторы ГИБДД, так и сотрудники других подразделений органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В Главном управлении МВД области отреагировали на жалобы южноуральцев. По инициативе начальника Главка на территории региона 14 августа стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В его проведении будут задействованы не только инспекторы ГИБДД, но и сотрудники других подразделений органов внутренних дел», — сообщается на сайте.

Инспекторы ГИБДД буду выявлять нарушителей на дороге, также полицейские обойдут владельцев мотоциклов для проведения профбесед и проверят автомастерские и иные места на предмет переоборудования мототранспорта и напомнят о недопустимости внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

К нарушителям мероприятия по «поддержанию тишины» будут применять меры административной ответственности с последующим рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации. Чтобы этого избежать, любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на специальной дороге «Трасса74».

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Полиция Челябинской области с 14 августа будет выявлять шумных байкеров на улицах города. В столице Южного Урала началось профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в проведении которого будут задействованы как инспекторы ГИБДД, так и сотрудники других подразделений органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В Главном управлении МВД области отреагировали на жалобы южноуральцев. По инициативе начальника Главка на территории региона 14 августа стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. В его проведении будут задействованы не только инспекторы ГИБДД, но и сотрудники других подразделений органов внутренних дел», — сообщается на сайте. Инспекторы ГИБДД буду выявлять нарушителей на дороге, также полицейские обойдут владельцев мотоциклов для проведения профбесед и проверят автомастерские и иные места на предмет переоборудования мототранспорта и напомнят о недопустимости внесения изменений в конструкцию транспортных средств. К нарушителям мероприятия по «поддержанию тишины» будут применять меры административной ответственности с последующим рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации. Чтобы этого избежать, любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на специальной дороге «Трасса74».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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