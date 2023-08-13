Бывший заключенный из ХМАО зарабатывал фиктивной регистрацией мигрантов

14 августа 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Мужчина прописал у себя в квартире 43 человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске полиция поймала бывшего заключенного, фиктивно прописавшего у себя в квартире 43-х мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В течение 14 дней текущего года трудоустроенный ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний местный житель осуществил фиктивную регистрацию 43 иностранных граждан в одном из домов по улице Северная. Заведомо зная, что проживать в квартире граждане не будут, мужчина получал в качестве вознаграждения денежные средства за каждого прописанного в размере от 3 до 5 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. За содеянное мужчине грозит до трех лет заключения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмена из ХМАО поймали на фиктивной регистрации мигрантов. Мужчина прописал в хозблоке более 100 человек и заработал на этом полмиллиона рублей.

В Нижневартовске полиция поймала бывшего заключенного, фиктивно прописавшего у себя в квартире 43-х мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В течение 14 дней текущего года трудоустроенный ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний местный житель осуществил фиктивную регистрацию 43 иностранных граждан в одном из домов по улице Северная. Заведомо зная, что проживать в квартире граждане не будут, мужчина получал в качестве вознаграждения денежные средства за каждого прописанного в размере от 3 до 5 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. За содеянное мужчине грозит до трех лет заключения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмена из ХМАО поймали на фиктивной регистрации мигрантов. Мужчина прописал в хозблоке более 100 человек и заработал на этом полмиллиона рублей.