Shot: петербуржец с ножом напал на продавца за отказ торговаться за арбуз

14 августа 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

После неудачных торгов за арбуз злоумышленник сбежал с места преступления Фото: Московец Илья © URA.RU В Санкт-Петербурге покупатель ударил ножом продавца за отказ снижать цену на арбуз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на продавца фруктов за отказ торговаться за арбуз, пишет telegram-канал. В результате потасовки продавца увезли в реанимацию в тяжелом состоянии с колото-резаной раной и проникающим ранением живота. Уточняется, что нападавший убежал с места преступления без арбуза. Сейчас его разыскивает полиция.

В Санкт-Петербурге покупатель ударил ножом продавца за отказ снижать цену на арбуз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на продавца фруктов за отказ торговаться за арбуз, пишет telegram-канал. В результате потасовки продавца увезли в реанимацию в тяжелом состоянии с колото-резаной раной и проникающим ранением живота. Уточняется, что нападавший убежал с места преступления без арбуза. Сейчас его разыскивает полиция.