Shot: петербуржец с ножом напал на продавца за отказ торговаться за арбуз

После неудачных торгов за арбуз злоумышленник сбежал с места преступления
В Санкт-Петербурге покупатель ударил ножом продавца за отказ снижать цену на арбуз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на продавца фруктов за отказ торговаться за арбуз, пишет telegram-канал. В результате потасовки продавца увезли в реанимацию в тяжелом состоянии с колото-резаной раной и проникающим ранением живота. Уточняется, что нападавший убежал с места преступления без арбуза. Сейчас его разыскивает полиция.
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