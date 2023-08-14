Shot: петербуржец с ножом напал на продавца за отказ торговаться за арбуз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, арбузы, прилавок
После неудачных торгов за арбуз злоумышленник сбежал с места преступления Фото:

В Санкт-Петербурге покупатель ударил ножом продавца за отказ снижать цену на арбуз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на продавца фруктов за отказ торговаться за арбуз, пишет telegram-канал. В результате потасовки продавца увезли в реанимацию в тяжелом состоянии с колото-резаной раной и проникающим ранением живота. Уточняется, что нападавший убежал с места преступления без арбуза. Сейчас его разыскивает полиция.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге покупатель ударил ножом продавца за отказ снижать цену на арбуз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на продавца фруктов за отказ торговаться за арбуз, пишет telegram-канал. В результате потасовки продавца увезли в реанимацию в тяжелом состоянии с колото-резаной раной и проникающим ранением живота. Уточняется, что нападавший убежал с места преступления без арбуза. Сейчас его разыскивает полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...