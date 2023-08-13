13 августа 2023
12 августа 2023

Замдиректора пермского вуза погиб во время восхождения в горах

Замдиректора пермского филиала ВГУВТ Дмитрий Попов погиб в горах Киргизии
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Дата прощания с погибшим преподавателем пока не назначена Фото:

В Киргизии погиб заместитель Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) Дмитрий Попов. Учебное заведение на своем сайте уточняет, что преподаватель увлекался альпинизмом и погиб по время восхождения на пик Ленина.

«С прискорбием сообщаем о гибели нашего коллеги, заместителя директора Пермского филиала ВГУВТ Дмитрия Попова. Увлекался спортом, туризмом, альпинизмом. Погиб при восхождении на пик Ленина (горная система Памир) в Киргизии. Коллектив вуза выражает соболезнования близким Дмитрия Витальевича. Для всех нас это невосполнимая потеря», — сказано на сайте ПФ ВГУВТ.

Дмитрий Попов работал в филиале вуза с 2012 года. Преподаватель отвечал за организационные и хозяйственные вопросы филиала, занимался воспитательной и патриотической работой. Попов имеет множество различных наград и благодарностей за свой труд. О дате прощания с погибшим учебном заведении обещают сообщить дополнительно.

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В Киргизии погиб заместитель Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) Дмитрий Попов. Учебное заведение на своем сайте уточняет, что преподаватель увлекался альпинизмом и погиб по время восхождения на пик Ленина. «С прискорбием сообщаем о гибели нашего коллеги, заместителя директора Пермского филиала ВГУВТ Дмитрия Попова. Увлекался спортом, туризмом, альпинизмом. Погиб при восхождении на пик Ленина (горная система Памир) в Киргизии. Коллектив вуза выражает соболезнования близким Дмитрия Витальевича. Для всех нас это невосполнимая потеря», — сказано на сайте ПФ ВГУВТ. Дмитрий Попов работал в филиале вуза с 2012 года. Преподаватель отвечал за организационные и хозяйственные вопросы филиала, занимался воспитательной и патриотической работой. Попов имеет множество различных наград и благодарностей за свой труд. О дате прощания с погибшим учебном заведении обещают сообщить дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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