Замдиректора пермского вуза погиб во время восхождения в горах

Замдиректора пермского филиала ВГУВТ Дмитрий Попов погиб в горах Киргизии

Дата прощания с погибшим преподавателем пока не назначена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Киргизии погиб заместитель Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) Дмитрий Попов. Учебное заведение на своем сайте уточняет, что преподаватель увлекался альпинизмом и погиб по время восхождения на пик Ленина.

«С прискорбием сообщаем о гибели нашего коллеги, заместителя директора Пермского филиала ВГУВТ Дмитрия Попова. Увлекался спортом, туризмом, альпинизмом. Погиб при восхождении на пик Ленина (горная система Памир) в Киргизии. Коллектив вуза выражает соболезнования близким Дмитрия Витальевича. Для всех нас это невосполнимая потеря», — сказано на сайте ПФ ВГУВТ.

Дмитрий Попов работал в филиале вуза с 2012 года. Преподаватель отвечал за организационные и хозяйственные вопросы филиала, занимался воспитательной и патриотической работой. Попов имеет множество различных наград и благодарностей за свой труд. О дате прощания с погибшим учебном заведении обещают сообщить дополнительно.