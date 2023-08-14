Первая леди региона Текслер поздравила с днем рождения мэра Челябинска Котову

14 августа 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер пожелала Наталье Котовой здоровья и счастья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина 14 августа поздравила с днем рождения мэра Челябинска Наталью Котову. На своей странице в соцсетях первая леди региона пожелала главе города здоровья, счастья и теплоты. «Сгодня отмечает свой день рождения глава города Челябинска — Наталья Котова. С днем рождения, наша дорогая Наталья Петровна! Всего вам самого доброго: здоровья, счастья, теплоты, пусть Господь хранит Вас и Ваших близких», — написала госпожа Текслер на своей странице «ВКонтакте». Ирина Текслер отметила, что когда пришла поздравить главу города, то мэр находилась на своем рабочем месте. Котова решала насущные проблемы Челябинска. Госпожа Текслер также подчеркнула, что на плечах «хрупкой с виду» женщины-мэра лежит большая ответственность. Только близкие знают, какой стальной стержень внутри у главы города. Ирина Текслер пожелала мэру, чтобы все ее планы реализовывались, а подрядчики не подводили.

Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина 14 августа поздравила с днем рождения мэра Челябинска Наталью Котову. На своей странице в соцсетях первая леди региона пожелала главе города здоровья, счастья и теплоты. «Сгодня отмечает свой день рождения глава города Челябинска — Наталья Котова. С днем рождения, наша дорогая Наталья Петровна! Всего вам самого доброго: здоровья, счастья, теплоты, пусть Господь хранит Вас и Ваших близких», — написала госпожа Текслер на своей странице «ВКонтакте». Ирина Текслер отметила, что когда пришла поздравить главу города, то мэр находилась на своем рабочем месте. Котова решала насущные проблемы Челябинска. Госпожа Текслер также подчеркнула, что на плечах «хрупкой с виду» женщины-мэра лежит большая ответственность. Только близкие знают, какой стальной стержень внутри у главы города. Ирина Текслер пожелала мэру, чтобы все ее планы реализовывались, а подрядчики не подводили.