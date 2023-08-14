14 августа 2023

От руководства челябинского аэропорта требуют выплатить зарплату персоналу

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство аэропорта девять месяцев не выплачивало работникам пособия за вредность Фото:

Уральская транспортная прокуратура потребовала от руководства аэропорта Челябинска в полном объеме выплатить пособия персоналу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники не получали выплат за вредность на протяжении девяти месяцев.

«В ходе проверки установлено, что работодателем дополнительные соглашения к трудовым договорам работников врачебного здравпункта, у которых имеется класс вредности, не заключались, соответствующий приказ не издавался. В связи с чем работники положенными льготами и компенсациями с октября 2022 года и по июнь 2023 года в полном объеме не пользовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что такая же ситуация и с сотрудниками другой организации, предоставляющих аэропорту пожарных, водителей пожарных машин, работников САБ и водителей спецавтомобилей. 57 сотрудников так и не получили положенных выплат.

«Челябинским транспортным прокурором с целью восстановления трудовых прав работников направлены исковые заявления в суд, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта. Там на звонок не ответили.

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Уральская транспортная прокуратура потребовала от руководства аэропорта Челябинска в полном объеме выплатить пособия персоналу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники не получали выплат за вредность на протяжении девяти месяцев. «В ходе проверки установлено, что работодателем дополнительные соглашения к трудовым договорам работников врачебного здравпункта, у которых имеется класс вредности, не заключались, соответствующий приказ не издавался. В связи с чем работники положенными льготами и компенсациями с октября 2022 года и по июнь 2023 года в полном объеме не пользовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что такая же ситуация и с сотрудниками другой организации, предоставляющих аэропорту пожарных, водителей пожарных машин, работников САБ и водителей спецавтомобилей. 57 сотрудников так и не получили положенных выплат. «Челябинским транспортным прокурором с целью восстановления трудовых прав работников направлены исковые заявления в суд, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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