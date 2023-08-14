От руководства челябинского аэропорта требуют выплатить зарплату персоналу

15 августа 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Руководство аэропорта девять месяцев не выплачивало работникам пособия за вредность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура потребовала от руководства аэропорта Челябинска в полном объеме выплатить пособия персоналу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники не получали выплат за вредность на протяжении девяти месяцев. «В ходе проверки установлено, что работодателем дополнительные соглашения к трудовым договорам работников врачебного здравпункта, у которых имеется класс вредности, не заключались, соответствующий приказ не издавался. В связи с чем работники положенными льготами и компенсациями с октября 2022 года и по июнь 2023 года в полном объеме не пользовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что такая же ситуация и с сотрудниками другой организации, предоставляющих аэропорту пожарных, водителей пожарных машин, работников САБ и водителей спецавтомобилей. 57 сотрудников так и не получили положенных выплат. «Челябинским транспортным прокурором с целью восстановления трудовых прав работников направлены исковые заявления в суд, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта. Там на звонок не ответили.

Уральская транспортная прокуратура потребовала от руководства аэропорта Челябинска в полном объеме выплатить пособия персоналу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники не получали выплат за вредность на протяжении девяти месяцев. «В ходе проверки установлено, что работодателем дополнительные соглашения к трудовым договорам работников врачебного здравпункта, у которых имеется класс вредности, не заключались, соответствующий приказ не издавался. В связи с чем работники положенными льготами и компенсациями с октября 2022 года и по июнь 2023 года в полном объеме не пользовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что такая же ситуация и с сотрудниками другой организации, предоставляющих аэропорту пожарных, водителей пожарных машин, работников САБ и водителей спецавтомобилей. 57 сотрудников так и не получили положенных выплат. «Челябинским транспортным прокурором с целью восстановления трудовых прав работников направлены исковые заявления в суд, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта. Там на звонок не ответили.