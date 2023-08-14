От руководства челябинского аэропорта требуют выплатить зарплату персоналу

Уральская транспортная прокуратура потребовала от руководства аэропорта Челябинска в полном объеме выплатить пособия персоналу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники не получали выплат за вредность на протяжении девяти месяцев.
«В ходе проверки установлено, что работодателем дополнительные соглашения к трудовым договорам работников врачебного здравпункта, у которых имеется класс вредности, не заключались, соответствующий приказ не издавался. В связи с чем работники положенными льготами и компенсациями с октября 2022 года и по июнь 2023 года в полном объеме не пользовались», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что такая же ситуация и с сотрудниками другой организации, предоставляющих аэропорту пожарных, водителей пожарных машин, работников САБ и водителей спецавтомобилей. 57 сотрудников так и не получили положенных выплат.
«Челябинским транспортным прокурором с целью восстановления трудовых прав работников направлены исковые заявления в суд, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта. Там на звонок не ответили.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.