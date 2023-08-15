Прокуратура проверяет условия труда на мясокомбинате в Чайковском, где пострадали рабочие

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
На место выехал прокурор Чайковского Алмаз Сакаев Фото:

Прокуратура проводит проверку требований безопасности труда на мясокомбинате ЗАО «Агрофирма Мясо» в городе Чайковский Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

«Чайковская городская прокуратура инициировала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, где произошла утечка аммиака и пострадали работники», — говорится в сообщении. По итогам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

На место ЧП выехал прокурор Чайковского Алмаз Сакаев. Ранее URA.RU сообщало, что доследственную проверку по факту утечки аммиака на мясокомбинета, в результате которой пострадали три человека, проводит следком.

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Прокуратура проводит проверку требований безопасности труда на мясокомбинате ЗАО «Агрофирма Мясо» в городе Чайковский Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «Чайковская городская прокуратура инициировала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, где произошла утечка аммиака и пострадали работники», — говорится в сообщении. По итогам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. На место ЧП выехал прокурор Чайковского Алмаз Сакаев. Ранее URA.RU сообщало, что доследственную проверку по факту утечки аммиака на мясокомбинета, в результате которой пострадали три человека, проводит следком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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