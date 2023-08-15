На АЗС рассказали свою версию о причинах взрыва в Махачкале

Представитель АЗС назвал причиной ЧП в Махачкале возгорание селитры
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Завод Tentorium Rulan. Пермь, завод тенториум, TENTORIUM RULAN, склад продуктов
Возле АЗС незаконно хранили селитру, заявил представитель заправки Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за возгорания селитры в ангарах, находящихся напротив станции. Об этом заявил очевидец трагических событий Мурад Мурадов, представившийся представителем данной заправочной станции.

«Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить — и произошел взрыв», — сообщил Мурадов РИА Новости, он добавил, что вокруг снесло все строения.

В ночь с 14 на 15 августа в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. Число погибших при взрыве на АЗС дошло до 35 человек. Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад вблизи АЗС, где хранил 100 тонн селитры. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.

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Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за возгорания селитры в ангарах, находящихся напротив станции. Об этом заявил очевидец трагических событий Мурад Мурадов, представившийся представителем данной заправочной станции. «Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить — и произошел взрыв», — сообщил Мурадов РИА Новости, он добавил, что вокруг снесло все строения. В ночь с 14 на 15 августа в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. Число погибших при взрыве на АЗС дошло до 35 человек. Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад вблизи АЗС, где хранил 100 тонн селитры. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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