На АЗС рассказали свою версию о причинах взрыва в Махачкале

Представитель АЗС назвал причиной ЧП в Махачкале возгорание селитры

15 августа 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Возле АЗС незаконно хранили селитру, заявил представитель заправки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за возгорания селитры в ангарах, находящихся напротив станции. Об этом заявил очевидец трагических событий Мурад Мурадов, представившийся представителем данной заправочной станции. «Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить — и произошел взрыв», — сообщил Мурадов РИА Новости, он добавил, что вокруг снесло все строения. В ночь с 14 на 15 августа в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. Число погибших при взрыве на АЗС дошло до 35 человек. Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад вблизи АЗС, где хранил 100 тонн селитры. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за возгорания селитры в ангарах, находящихся напротив станции. Об этом заявил очевидец трагических событий Мурад Мурадов, представившийся представителем данной заправочной станции. «Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить — и произошел взрыв», — сообщил Мурадов РИА Новости, он добавил, что вокруг снесло все строения. В ночь с 14 на 15 августа в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. Число погибших при взрыве на АЗС дошло до 35 человек. Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад вблизи АЗС, где хранил 100 тонн селитры. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.