В Москве обсуждают эвакуацию пострадавших при взрыве в Махачкале

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Всех тяжелых пациентов хотят отвезти в Москву на лечение Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Тяжелобольные пострадавшие при взрыве АЗС в Махачкале (Дагестан), произошедшем вечером 14 августа, могут быть направлены в федеральные клиники Минздрава и медучреждения Москвы. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

«Мы готовы принять всех тяжелых пациентов на лечение в наши клиники. Для этого будут предприняты все необходимые меры», — приводит РИА Новости слова Фисенко.

В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших, среди них дети. В регионе веден режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что будут привлечены все, кто допустил халатность.

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Тяжелобольные пострадавшие при взрыве АЗС в Махачкале (Дагестан), произошедшем вечером 14 августа, могут быть направлены в федеральные клиники Минздрава и медучреждения Москвы. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко. «Мы готовы принять всех тяжелых пациентов на лечение в наши клиники. Для этого будут предприняты все необходимые меры», — приводит РИА Новости слова Фисенко. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших, среди них дети. В регионе веден режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что будут привлечены все, кто допустил халатность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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