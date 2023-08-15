В Москве обсуждают эвакуацию пострадавших при взрыве в Махачкале

15 августа 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Всех тяжелых пациентов хотят отвезти в Москву на лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Тяжелобольные пострадавшие при взрыве АЗС в Махачкале (Дагестан), произошедшем вечером 14 августа, могут быть направлены в федеральные клиники Минздрава и медучреждения Москвы. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко. «Мы готовы принять всех тяжелых пациентов на лечение в наши клиники. Для этого будут предприняты все необходимые меры», — приводит РИА Новости слова Фисенко. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших, среди них дети. В регионе веден режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что будут привлечены все, кто допустил халатность.

Тяжелобольные пострадавшие при взрыве АЗС в Махачкале (Дагестан), произошедшем вечером 14 августа, могут быть направлены в федеральные клиники Минздрава и медучреждения Москвы. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко. «Мы готовы принять всех тяжелых пациентов на лечение в наши клиники. Для этого будут предприняты все необходимые меры», — приводит РИА Новости слова Фисенко. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших, среди них дети. В регионе веден режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что будут привлечены все, кто допустил халатность.