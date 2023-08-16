У пермских активистов прошли обыски по делу экс-главы штаба Навального*

17 августа 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Делом занимается ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ провели в Перми обыск у правозащитницы, журналистки Оксаны Асауленко. По ее словам, это связно с делом Сергея Ухова* — признанного иноагентом бывшего главы пермского штаба Навального** (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ). «Обыск опять. Снова 6 утра, тот же следователь. Теперь уже по делу Сергея Ухова*. Дело по ст. 280.4 УК РФ возбуждено еще в феврале за какие-то посты прошлого года», — сообщила Асауленко в Telegram. В канале «Пермь 36,6», который ведут соратники Ухова*, также сообщается об обысках у активиста Валентина Мурзаева. У Асауленко изъяли телефон, у Мурзаева жесткий диск, ноутбук и телефон. Статья ст. 280.4 УК РФ посвящена публичным призывам к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Ранее URA.RU рассказывало, что Ухова*, который давно покинул Россию, объявили в федеральный розыск. Тогда не указывалось по какой статье его хотят привлечь. В январе Минюст России включил его в реестр иностранных агентов. *Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ **«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов

Сотрудники ФСБ провели в Перми обыск у правозащитницы, журналистки Оксаны Асауленко. По ее словам, это связно с делом Сергея Ухова* — признанного иноагентом бывшего главы пермского штаба Навального** (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ). «Обыск опять. Снова 6 утра, тот же следователь. Теперь уже по делу Сергея Ухова*. Дело по ст. 280.4 УК РФ возбуждено еще в феврале за какие-то посты прошлого года», — сообщила Асауленко в Telegram. В канале «Пермь 36,6», который ведут соратники Ухова*, также сообщается об обысках у активиста Валентина Мурзаева. У Асауленко изъяли телефон, у Мурзаева жесткий диск, ноутбук и телефон. Статья ст. 280.4 УК РФ посвящена публичным призывам к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Ранее URA.RU рассказывало, что Ухова*, который давно покинул Россию, объявили в федеральный розыск. Тогда не указывалось по какой статье его хотят привлечь. В январе Минюст России включил его в реестр иностранных агентов. *Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ **«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов