В ХМАО нефтяники, пострадавшие при взрыве на месторождении, получат компенсации

17 августа 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Пострадавшие на месторождении в ХМАО получат компенсацию, если ЧП будет признано страховым случаем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пострадавшие на месторождении в ХМАО нефтяники получат страховые выплаты от СОГАЗ. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев на официальном сайте организации. «Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона № 225-ФЗ, иждивенцам, а при их отсутствии — близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО). По данным автоматизированной информационной системы НССО (АИС НССО), договор ОСОПО владельца опасного объекта, на котором произошло событие, заключен в АО „СОГАЗ“ », — сообщил Уфимцев. «СОГАЗ» готов выплатить компенсацию, если случай будет признан страховым после расследования произошедшего события. Размер выплат зависит тяжести полученных нефтяниками травм. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) на Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв. Семь человек пострадали, двое из них погибли.

Пострадавшие на месторождении в ХМАО нефтяники получат страховые выплаты от СОГАЗ. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев на официальном сайте организации. «Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона № 225-ФЗ, иждивенцам, а при их отсутствии — близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО). По данным автоматизированной информационной системы НССО (АИС НССО), договор ОСОПО владельца опасного объекта, на котором произошло событие, заключен в АО „СОГАЗ“ », — сообщил Уфимцев. «СОГАЗ» готов выплатить компенсацию, если случай будет признан страховым после расследования произошедшего события. Размер выплат зависит тяжести полученных нефтяниками травм. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) на Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв. Семь человек пострадали, двое из них погибли.