17 августа 2023

В Сочи были госпитализированы 10 спортсменов после посещения сауны с бассейном

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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, водные виды спорта, пловец, плавание, бассейн, плавательная дорожка
Спортсменам стало плохо после посещения бассейна Фото:

В Сочи 10 спортсменов госпитализированы после посещения бассейна в санатории «Аврора». Все пострадавшие резко почувствовали слабость и недомогание. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора.

«В санатории „Аврора“ Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего, пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре в четверг.

В «Аврору» были вызваны три бригады скорой помощи. 10 человек госпитализированы. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из двух бассейнов. Также прокуратуру Краснодарского края уведомили о ЧП.

Ранее в Алтае была приостановлена работа летнего лагеря после отравления более полусотни детей. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор.

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В Сочи 10 спортсменов госпитализированы после посещения бассейна в санатории «Аврора». Все пострадавшие резко почувствовали слабость и недомогание. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора. «В санатории „Аврора“ Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего, пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре в четверг. В «Аврору» были вызваны три бригады скорой помощи. 10 человек госпитализированы. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из двух бассейнов. Также прокуратуру Краснодарского края уведомили о ЧП. Ранее в Алтае была приостановлена работа летнего лагеря после отравления более полусотни детей. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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