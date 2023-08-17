В Сочи были госпитализированы 10 спортсменов после посещения сауны с бассейном

18 августа 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Спортсменам стало плохо после посещения бассейна Фото: Московец Илья © URA.RU В Сочи 10 спортсменов госпитализированы после посещения бассейна в санатории «Аврора». Все пострадавшие резко почувствовали слабость и недомогание. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора. «В санатории „Аврора“ Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего, пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре в четверг. В «Аврору» были вызваны три бригады скорой помощи. 10 человек госпитализированы. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из двух бассейнов. Также прокуратуру Краснодарского края уведомили о ЧП. Ранее в Алтае была приостановлена работа летнего лагеря после отравления более полусотни детей. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор.

В Сочи 10 спортсменов госпитализированы после посещения бассейна в санатории «Аврора». Все пострадавшие резко почувствовали слабость и недомогание. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора. «В санатории „Аврора“ Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего, пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре в четверг. В «Аврору» были вызваны три бригады скорой помощи. 10 человек госпитализированы. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из двух бассейнов. Также прокуратуру Краснодарского края уведомили о ЧП. Ранее в Алтае была приостановлена работа летнего лагеря после отравления более полусотни детей. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор.