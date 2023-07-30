Работа летнего лагеря на Алтае приостановлена после отравления более полусотни детей

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, стулья, карантин, летние каникулы, столовая, оздоровительный лагерь
Лагер «Горный орленок» приостановил работу Фото:

Работа детского оздоровительного лагеря «Горный орленок» в Республике Алтай приостановлена. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор.

«Приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря „Горный орленок“ по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас санитарные врачи устанавливают причины возникновения инфекции. Сроки, на которые закрыт лагерь, не уточняются.

Случаи отравления в лагере были зафиксированы с 26 по 29 июля. Подтверждены 69 случаев заражения, в том числе у 67 детей разных возрастов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, заключили в Роспотребнадзоре.

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Работа детского оздоровительного лагеря «Горный орленок» в Республике Алтай приостановлена. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор. «Приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря „Горный орленок“ по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас санитарные врачи устанавливают причины возникновения инфекции. Сроки, на которые закрыт лагерь, не уточняются. Случаи отравления в лагере были зафиксированы с 26 по 29 июля. Подтверждены 69 случаев заражения, в том числе у 67 детей разных возрастов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, заключили в Роспотребнадзоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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