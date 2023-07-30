Работа летнего лагеря на Алтае приостановлена после отравления более полусотни детей

Работа детского оздоровительного лагеря «Горный орленок» в Республике Алтай приостановлена. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор.
«Приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря „Горный орленок“ по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас санитарные врачи устанавливают причины возникновения инфекции. Сроки, на которые закрыт лагерь, не уточняются.
Случаи отравления в лагере были зафиксированы с 26 по 29 июля. Подтверждены 69 случаев заражения, в том числе у 67 детей разных возрастов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, заключили в Роспотребнадзоре.
Работа детского оздоровительного лагеря «Горный орленок» в Республике Алтай приостановлена. Причиной стало массовое отравление детей, сообщил Роспотребнадзор. «Приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря „Горный орленок“ по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас санитарные врачи устанавливают причины возникновения инфекции. Сроки, на которые закрыт лагерь, не уточняются. Случаи отравления в лагере были зафиксированы с 26 по 29 июля. Подтверждены 69 случаев заражения, в том числе у 67 детей разных возрастов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, заключили в Роспотребнадзоре.