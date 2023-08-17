Губернатор Махонин: креативную индустрию в крае создают культура и промышленность

18 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин выступил на форуме креативных индустрий в качестве спикера Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Креативная индустрия в Пермском крае развивается благодаря инженерной мысли и культурным институциям. Такое мнение на форуме «Легенды креативных индустрий» высказал губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие является одним из флагманских событий в рамках Перми-300 и предшествует проведению в краевой столице летнего кубка чемпионов КВН. «Когда мы говорим о том, что такое креативная индустрия для Перми и Пермского края, конечно же, мы можем говорить о развитии таких наших институций, как музей ПЕРММ. Благодаря ему в городе появляются известные арт-объекты. Мы говорим и о балете, и школе искусств, и Пермской художественной галерее. Очень важно на самом деле создавать пространства для развития таких институций», — подчеркнул Махонин. По словам губернатора Прикамья, промышленность и культура в регионе тесно взаимосвязаны между собой и развитие одного без другого невозможно: «Невозможно сделать баллистическую ракету без наличия в городе балета». Говоря о предстоящем Кубке КВН, Махонин отметил, что это тоже одна из креативных индустрий, которую Пермский край всячески развивает и поддерживает. В свою очередь генеральный директор АМИК Александр Масляков отметил грамотный подход Пермского края к наполнению креативных пространств. «Вообще, в целом в стране сейчас очень модно говорить о креативных индустриях, открывать какие-то коворкинг-центры, которые потом пустуют. В Перми все-таки думают о том, чем все это будет наполняться», — сказал Масляков. Форума «Легенды креативных индустрий проходит в Перми 18 августа. Сообщалось, что на его проведение выделено 60 млн рублей. Летний кубок КВН в Перми состоится 19 августа. URA.RU рассказывало, что в состав жюри, которое будет оценивать выступление команд, вошли телеведущая Алла Михеева, комик Сергей Светлаков, актриса Катерина Шпица и другие звезды российской сцены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Креативная индустрия в Пермском крае развивается благодаря инженерной мысли и культурным институциям. Такое мнение на форуме «Легенды креативных индустрий» высказал губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие является одним из флагманских событий в рамках Перми-300 и предшествует проведению в краевой столице летнего кубка чемпионов КВН. «Когда мы говорим о том, что такое креативная индустрия для Перми и Пермского края, конечно же, мы можем говорить о развитии таких наших институций, как музей ПЕРММ. Благодаря ему в городе появляются известные арт-объекты. Мы говорим и о балете, и школе искусств, и Пермской художественной галерее. Очень важно на самом деле создавать пространства для развития таких институций», — подчеркнул Махонин. По словам губернатора Прикамья, промышленность и культура в регионе тесно взаимосвязаны между собой и развитие одного без другого невозможно: «Невозможно сделать баллистическую ракету без наличия в городе балета». Говоря о предстоящем Кубке КВН, Махонин отметил, что это тоже одна из креативных индустрий, которую Пермский край всячески развивает и поддерживает. В свою очередь генеральный директор АМИК Александр Масляков отметил грамотный подход Пермского края к наполнению креативных пространств. «Вообще, в целом в стране сейчас очень модно говорить о креативных индустриях, открывать какие-то коворкинг-центры, которые потом пустуют. В Перми все-таки думают о том, чем все это будет наполняться», — сказал Масляков. Форума «Легенды креативных индустрий проходит в Перми 18 августа. Сообщалось, что на его проведение выделено 60 млн рублей. Летний кубок КВН в Перми состоится 19 августа. URA.RU рассказывало, что в состав жюри, которое будет оценивать выступление команд, вошли телеведущая Алла Михеева, комик Сергей Светлаков, актриса Катерина Шпица и другие звезды российской сцены.