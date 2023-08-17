17 августа 2023

Житель ХМАО, сбежавший на СВО от правосудия, погиб. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, гвоздики, полевая форма
Подозреваемый в краже житель ХМАО погиб в зоне СВО, утверждает инсайдер Фото:

Житель поселка Верхнеказымский Белоярского района Гарий Г., который избежал уголовного наказания за ограбление гаража, подписав контракт на участие в специальной военной операции, погиб. Об этом журналисту URA.RU рассказал собственный источник в силовых структурах муниципалитета.

«Мать этого мужчины получила похоронку. Конечно, может быть, это ошибка, такие случаи бывали. Пока похорон не было, ждут его тело», — прокомментировал инсайдер.

В пресс-службе УМВД по ХМАО в ответ на предыдущий запрос журналиста о том, действительно ли Гарий Г. смог избежать наказания, информацию подтвердили. По поводу возможной гибели фигуранта в ведомстве уточнили, что не располагают такими подробностями. В мэрии Белоярского района не ответили на звонок корреспондента, ответ на запрос ожидается.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО скрылся от правосудия на СВО. Они вместе с подельником ограбили гараж, оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

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Житель поселка Верхнеказымский Белоярского района Гарий Г., который избежал уголовного наказания за ограбление гаража, подписав контракт на участие в специальной военной операции, погиб. Об этом журналисту URA.RU рассказал собственный источник в силовых структурах муниципалитета. «Мать этого мужчины получила похоронку. Конечно, может быть, это ошибка, такие случаи бывали. Пока похорон не было, ждут его тело», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО в ответ на предыдущий запрос журналиста о том, действительно ли Гарий Г. смог избежать наказания, информацию подтвердили. По поводу возможной гибели фигуранта в ведомстве уточнили, что не располагают такими подробностями. В мэрии Белоярского района не ответили на звонок корреспондента, ответ на запрос ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО скрылся от правосудия на СВО. Они вместе с подельником ограбили гараж, оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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