Житель поселка Верхнеказымский Белоярского района Гарий Г., который избежал уголовного наказания за ограбление гаража, подписав контракт на участие в специальной военной операции, погиб. Об этом журналисту URA.RU рассказал собственный источник в силовых структурах муниципалитета.
«Мать этого мужчины получила похоронку. Конечно, может быть, это ошибка, такие случаи бывали. Пока похорон не было, ждут его тело», — прокомментировал инсайдер.
В пресс-службе УМВД по ХМАО в ответ на предыдущий запрос журналиста о том, действительно ли Гарий Г. смог избежать наказания, информацию подтвердили. По поводу возможной гибели фигуранта в ведомстве уточнили, что не располагают такими подробностями. В мэрии Белоярского района не ответили на звонок корреспондента, ответ на запрос ожидается.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО скрылся от правосудия на СВО. Они вместе с подельником ограбили гараж, оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
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