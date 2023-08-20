Хинштейн заподозрил чиновников Ставрополья в помощи ВСУ

20 августа 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Хинштейн заподозрил чиновников в ставропольском селе в помощи ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ставропольском крае чиновники могли покрывать заведующую детсадом Светлану Шелар, которая публично поддерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такой исход событий допустил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Глава региона Владимир Владимиров взял ситуацию на личный контроль. Если выяснится, что местные чиновники ее покрывали — им не поздоровится!», — написал Хинштейн в Telegram. По словам Хинштейна, заведующая детсадом «Ласточка» из села Донская Балка уже уволена. Силовики ведут проверку ее деятельности. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в администрацию села Донская Балка Ставропольского края. Ответ ожидается. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что родители коллективно обвинили завдетсадом в ставропольском селе Донская Балка Светлану Шелар в проукраинской позиции. Она рассказывала воспитанникам, что ее сыновья воюют на стороне ВСУ. Чиновники из местной администрации утверждали, что Шелар является ценным сотрудником.

В Ставропольском крае чиновники могли покрывать заведующую детсадом Светлану Шелар, которая публично поддерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такой исход событий допустил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Глава региона Владимир Владимиров взял ситуацию на личный контроль. Если выяснится, что местные чиновники ее покрывали — им не поздоровится!», — написал Хинштейн в Telegram. По словам Хинштейна, заведующая детсадом «Ласточка» из села Донская Балка уже уволена. Силовики ведут проверку ее деятельности. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в администрацию села Донская Балка Ставропольского края. Ответ ожидается. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что родители коллективно обвинили завдетсадом в ставропольском селе Донская Балка Светлану Шелар в проукраинской позиции. Она рассказывала воспитанникам, что ее сыновья воюют на стороне ВСУ. Чиновники из местной администрации утверждали, что Шелар является ценным сотрудником.