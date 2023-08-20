El Universo: кандидаты в президенты Эквадора решили надеть бронежилеты на выборы

21 августа 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Кандидаты на пост президента Эквадора пришли на голосование в сопровождении охраны Фото: Илья Московец © URA.RU Кандидаты на пост президента Эквадора Даниэль Нобоа и Кристиан Зурита пришли на избирательный участок в бронежилетах. Об этом рассказали местные СМИ. «Кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа решил надеть бронежилет для похода на избирательный участок. Также он был в сопровождении личной охраны», — передает газета El Universo. Кандидат и раньше часто надевал бронежилет на мероприятия избирательной кампании. Отмечается, что его супруга на голосование пришла без средств броневой защиты. Еще один кандидат Кристиан Зурита от партии «Строй» пришел на избирательный участок в бронежилете и в каске. «Он был в каске и бронежилете. При этом сотрудники в форме охраняли его на каждом шагу и охраняли избирательный участок с автоматами», — сообщает газета. Ранее кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен 9 августа. Убийство произошло после политического митинга, состоявшегося в колизее школы Андерсона в Кито. Позже был убит другой политик Педро Брионес — он являлся участником оппозиционного движения «Гражданская революция».

Кандидаты на пост президента Эквадора Даниэль Нобоа и Кристиан Зурита пришли на избирательный участок в бронежилетах. Об этом рассказали местные СМИ. «Кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа решил надеть бронежилет для похода на избирательный участок. Также он был в сопровождении личной охраны», — передает газета El Universo. Кандидат и раньше часто надевал бронежилет на мероприятия избирательной кампании. Отмечается, что его супруга на голосование пришла без средств броневой защиты. Еще один кандидат Кристиан Зурита от партии «Строй» пришел на избирательный участок в бронежилете и в каске. «Он был в каске и бронежилете. При этом сотрудники в форме охраняли его на каждом шагу и охраняли избирательный участок с автоматами», — сообщает газета. Ранее кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен 9 августа. Убийство произошло после политического митинга, состоявшегося в колизее школы Андерсона в Кито. Позже был убит другой политик Педро Брионес — он являлся участником оппозиционного движения «Гражданская революция».