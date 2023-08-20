20 августа 2023
19 августа 2023

Власти Челябинска готовят Кировку ко Дню города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
По поручению Котовой площадки готовят к праздничным мероприятиям Фото:

Власти Челябинска отчитались перед главой Челябинска Котовой о подготовке площадок на Кировке и в Арт-сквере к мероприятиям на День города. Об этом 21 августа мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«На данный момент с улиц Челябинска было вывезено более 1,2 тысячи кубометров мусора. В результате выдано 239 предписаний. Особое внимание сейчас по поручению Натальи Котовой обратили на подготовку площадок к мероприятиям на День города, на подготовку Кировки и Арт-сквера», — сообщил Ксензов.

Котова поручила подчиненным данные работы продолжать и держать под контролем. Также она обратилась к главам районов с просьбой о том, чтобы они занялись подготовкой социальных объектов в 1 сентября.

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Власти Челябинска отчитались перед главой Челябинска Котовой о подготовке площадок на Кировке и в Арт-сквере к мероприятиям на День города. Об этом 21 августа мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «На данный момент с улиц Челябинска было вывезено более 1,2 тысячи кубометров мусора. В результате выдано 239 предписаний. Особое внимание сейчас по поручению Натальи Котовой обратили на подготовку площадок к мероприятиям на День города, на подготовку Кировки и Арт-сквера», — сообщил Ксензов. Котова поручила подчиненным данные работы продолжать и держать под контролем. Также она обратилась к главам районов с просьбой о том, чтобы они занялись подготовкой социальных объектов в 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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