Власти Челябинска готовят Кировку ко Дню города

21 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

По поручению Котовой площадки готовят к праздничным мероприятиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска отчитались перед главой Челябинска Котовой о подготовке площадок на Кировке и в Арт-сквере к мероприятиям на День города. Об этом 21 августа мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «На данный момент с улиц Челябинска было вывезено более 1,2 тысячи кубометров мусора. В результате выдано 239 предписаний. Особое внимание сейчас по поручению Натальи Котовой обратили на подготовку площадок к мероприятиям на День города, на подготовку Кировки и Арт-сквера», — сообщил Ксензов. Котова поручила подчиненным данные работы продолжать и держать под контролем. Также она обратилась к главам районов с просьбой о том, чтобы они занялись подготовкой социальных объектов в 1 сентября.

Власти Челябинска отчитались перед главой Челябинска Котовой о подготовке площадок на Кировке и в Арт-сквере к мероприятиям на День города. Об этом 21 августа мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «На данный момент с улиц Челябинска было вывезено более 1,2 тысячи кубометров мусора. В результате выдано 239 предписаний. Особое внимание сейчас по поручению Натальи Котовой обратили на подготовку площадок к мероприятиям на День города, на подготовку Кировки и Арт-сквера», — сообщил Ксензов. Котова поручила подчиненным данные работы продолжать и держать под контролем. Также она обратилась к главам районов с просьбой о том, чтобы они занялись подготовкой социальных объектов в 1 сентября.