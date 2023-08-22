Екатеринбурженка рассказала, как пыталась спасти темнокожего аспиранта УрФУ

Жительница Екатеринбурга Марьям Шоева пыталась реанимировать аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили, которого ударили ножом возле ресторана Burger King. Девушка отметила, что в момент ее реанимации темнокожий мужчина был еще жив. Об этом Шоева заявила в соцсети.
«Подбегаю, смотрю лежит парень весь в крови. Все стоят вокруг ничего не делают. Я приступила к реанимации, делала это примерно шесть минут. Подъехала скорая и его увезли на носилках <…> На тот момент, когда я пыталась его реанимировать, мужчина был жив. У него двигались зрачки, он шевелил рукой», — рассказала Марьям Шоева в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа возле Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. Подозреваемый в убийстве Данил Фомин признал свою вину. Его отправили в СИЗО до 17 октября. За преступление екатеринбуржцу грозит срок до 15 лет. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве.
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