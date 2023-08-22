Екатеринбурженка рассказала, как пыталась спасти темнокожего аспиранта УрФУ

Екатеринбурженка пыталась реанимировать асбиранта из Габона, который лежал в крови после удара ножом

22 августа 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

До приезда врачей екатеринбурженка пыталась реанимировать аспиранта из Габона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Жительница Екатеринбурга Марьям Шоева пыталась реанимировать аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили, которого ударили ножом возле ресторана Burger King. Девушка отметила, что в момент ее реанимации темнокожий мужчина был еще жив. Об этом Шоева заявила в соцсети. «Подбегаю, смотрю лежит парень весь в крови. Все стоят вокруг ничего не делают. Я приступила к реанимации, делала это примерно шесть минут. Подъехала скорая и его увезли на носилках <…> На тот момент, когда я пыталась его реанимировать, мужчина был жив. У него двигались зрачки, он шевелил рукой», — рассказала Марьям Шоева в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа возле Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. Подозреваемый в убийстве Данил Фомин признал свою вину. Его отправили в СИЗО до 17 октября. За преступление екатеринбуржцу грозит срок до 15 лет. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве.

Жительница Екатеринбурга Марьям Шоева пыталась реанимировать аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили, которого ударили ножом возле ресторана Burger King. Девушка отметила, что в момент ее реанимации темнокожий мужчина был еще жив. Об этом Шоева заявила в соцсети. «Подбегаю, смотрю лежит парень весь в крови. Все стоят вокруг ничего не делают. Я приступила к реанимации, делала это примерно шесть минут. Подъехала скорая и его увезли на носилках <…> На тот момент, когда я пыталась его реанимировать, мужчина был жив. У него двигались зрачки, он шевелил рукой», — рассказала Марьям Шоева в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа возле Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. Подозреваемый в убийстве Данил Фомин признал свою вину. Его отправили в СИЗО до 17 октября. За преступление екатеринбуржцу грозит срок до 15 лет. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве.