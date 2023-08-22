На проект нового кладбища под Екатеринбургом выделили 6,7 млн рублей 23 августа 2023 в 14:22 Размер текста - 17 + В поселке Зеленый бор возле Верхней Пышмы появится кладбище площадью почти 400 тысяч квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) опубликовали тендер на разработку проекта нового кладбища возле поселка Зеленый бор. Проект должен быть готов к концу года, на него готовы потратить 6,7 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок. «Объект закупки — разработка проектно-сметной документации по объекту: „Кладбище городского округа Верхняя Пышма“. Начальная цена — 6,7 млн рублей», — говорится в описании. Победителю конкурса необходимо будет разработать проект до 20 декабря. Само же строительство кладбища запланировано на период с 2025 по 2026 годы. Оно займет площадь 364,7 тысяч квадратных метров. На территории нужно будет разместить административное здание, парковку, секции для почетных и родовых захоронений, колумбарий, зону спецзахоронений. Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) опубликовали тендер на разработку проекта нового кладбища возле поселка Зеленый бор. Проект должен быть готов к концу года, на него готовы потратить 6,7 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок. «Объект закупки — разработка проектно-сметной документации по объекту: „Кладбище городского округа Верхняя Пышма“. Начальная цена — 6,7 млн рублей», — говорится в описании. Победителю конкурса необходимо будет разработать проект до 20 декабря. Само же строительство кладбища запланировано на период с 2025 по 2026 годы. Оно займет площадь 364,7 тысяч квадратных метров. На территории нужно будет разместить административное здание, парковку, секции для почетных и родовых захоронений, колумбарий, зону спецзахоронений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям