На проект нового кладбища под Екатеринбургом выделили 6,7 млн рублей

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) опубликовали тендер на разработку проекта нового кладбища возле поселка Зеленый бор. Проект должен быть готов к концу года, на него готовы потратить 6,7 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок.
«Объект закупки — разработка проектно-сметной документации по объекту: „Кладбище городского округа Верхняя Пышма“. Начальная цена — 6,7 млн рублей», — говорится в описании.
Победителю конкурса необходимо будет разработать проект до 20 декабря. Само же строительство кладбища запланировано на период с 2025 по 2026 годы. Оно займет площадь 364,7 тысяч квадратных метров. На территории нужно будет разместить административное здание, парковку, секции для почетных и родовых захоронений, колумбарий, зону спецзахоронений.
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