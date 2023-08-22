22 августа 2023

На проект нового кладбища под Екатеринбургом выделили 6,7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , кладбище, родительский день
В поселке Зеленый бор возле Верхней Пышмы появится кладбище площадью почти 400 тысяч квадратных метров Фото:

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) опубликовали тендер на разработку проекта нового кладбища возле поселка Зеленый бор. Проект должен быть готов к концу года, на него готовы потратить 6,7 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок.

«Объект закупки — разработка проектно-сметной документации по объекту: „Кладбище городского округа Верхняя Пышма“. Начальная цена — 6,7 млн рублей», — говорится в описании.

Победителю конкурса необходимо будет разработать проект до 20 декабря. Само же строительство кладбища запланировано на период с 2025 по 2026 годы. Оно займет площадь 364,7 тысяч квадратных метров. На территории нужно будет разместить административное здание, парковку, секции для почетных и родовых захоронений, колумбарий, зону спецзахоронений.

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Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) опубликовали тендер на разработку проекта нового кладбища возле поселка Зеленый бор. Проект должен быть готов к концу года, на него готовы потратить 6,7 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок. «Объект закупки — разработка проектно-сметной документации по объекту: „Кладбище городского округа Верхняя Пышма“. Начальная цена — 6,7 млн рублей», — говорится в описании. Победителю конкурса необходимо будет разработать проект до 20 декабря. Само же строительство кладбища запланировано на период с 2025 по 2026 годы. Оно займет площадь 364,7 тысяч квадратных метров. На территории нужно будет разместить административное здание, парковку, секции для почетных и родовых захоронений, колумбарий, зону спецзахоронений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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