Экс-сотрудник Горводоканала Нижневартовска заявил о дефиците кадров на предприятии

23 августа 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

В ресурсоснабжающей компании опровергли слухи о предполагаемых проблемах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший работник Нижневартовских коммунальных систем, назвавшийся Сергеем, рассказал о кадровых проблемах предприятия. Мужчина опубликовал пост в городской группе ВКонтакте «ЧП [В] Нижневартовске», в котором описал основные проблемы НКС. «Схема проста, когда люди увольняются, то на их место просто не принимают новых, а поскольку это узкоспециализированная работа, идет безвозвратная потеря специалистов. КНС (Канализационная насосная станция) не обитаемы. Теперь же десятки тысяч колодцев с сотни километров сетей обслуживает горстка людей на голом энтузиазме, вопрос зарплат — это дельная больная тема», — заявил бывший работник анонимно. Также Сергей упомянул о проблемах с пожарной безопасностью и недостатком специальной техники. Связаться с мужчиной корреспондент агентства не смог, однако в пресс-службе ООО НКС комментарий по данной жалобе предоставили оперативно. «На предприятии утверждена штатная численность, согласно которой в НКС трудится необходимое количество специалистов для выполнения задач по обеспечению бесперебойной работы систем холодного водоснабжения и водоотведения. Часть объектов не требует постоянного присутствия сотрудников, поскольку работают в автоматическом режиме под ежедневным контролем диспетчера и слесаря-ремонтника», — пояснили в пресс-службе предприятия. Кроме того, в НКС сообщили, что на крупных насосных станциях работает сменный персонал, а противопожарные меры соблюдаются в полном объеме, чему есть документальное подтверждение. С автотранспортом и спецтехникой в организации также нет проблем. Ранее URA.RU рассказывало о затоплении улицы Мира в Нижневартовске (ХМАО), вследствие повреждения сетей холодного водоснабжения. Авария произошла из-за лопнувшего пожарного гидранта, ее последствия были успешно устранены в кратчайшие сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший работник Нижневартовских коммунальных систем, назвавшийся Сергеем, рассказал о кадровых проблемах предприятия. Мужчина опубликовал пост в городской группе ВКонтакте «ЧП [В] Нижневартовске», в котором описал основные проблемы НКС. «Схема проста, когда люди увольняются, то на их место просто не принимают новых, а поскольку это узкоспециализированная работа, идет безвозвратная потеря специалистов. КНС (Канализационная насосная станция) не обитаемы. Теперь же десятки тысяч колодцев с сотни километров сетей обслуживает горстка людей на голом энтузиазме, вопрос зарплат — это дельная больная тема», — заявил бывший работник анонимно. Также Сергей упомянул о проблемах с пожарной безопасностью и недостатком специальной техники. Связаться с мужчиной корреспондент агентства не смог, однако в пресс-службе ООО НКС комментарий по данной жалобе предоставили оперативно. «На предприятии утверждена штатная численность, согласно которой в НКС трудится необходимое количество специалистов для выполнения задач по обеспечению бесперебойной работы систем холодного водоснабжения и водоотведения. Часть объектов не требует постоянного присутствия сотрудников, поскольку работают в автоматическом режиме под ежедневным контролем диспетчера и слесаря-ремонтника», — пояснили в пресс-службе предприятия. Кроме того, в НКС сообщили, что на крупных насосных станциях работает сменный персонал, а противопожарные меры соблюдаются в полном объеме, чему есть документальное подтверждение. С автотранспортом и спецтехникой в организации также нет проблем. Ранее URA.RU рассказывало о затоплении улицы Мира в Нижневартовске (ХМАО), вследствие повреждения сетей холодного водоснабжения. Авария произошла из-за лопнувшего пожарного гидранта, ее последствия были успешно устранены в кратчайшие сроки.