В США заявили о тотальной мобилизации на Украине

The Washington Post: Украина мобилизует все оставшиеся силы
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Быстрый прорыв ВСУ провалился, считает Дэвид Петреус Фото:
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Украина готовит тотальную мобилизацию на фоне медленного контрнаступления. Об этом заявил генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

«Быстрого прорыва и продвижения Украины, на который многие надеялись, не произошло. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений», — написал Петреус в статье для The Washington Post.

Ранее военное командование Украины попросило президента Владимира Зеленского усилить мобилизацию в стране. По данным The Wall Street Journal, ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления.

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Украина готовит тотальную мобилизацию на фоне медленного контрнаступления. Об этом заявил генерал армии США в отставке Дэвид Петреус. «Быстрого прорыва и продвижения Украины, на который многие надеялись, не произошло. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений», — написал Петреус в статье для The Washington Post. Ранее военное командование Украины попросило президента Владимира Зеленского усилить мобилизацию в стране. По данным The Wall Street Journal, ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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