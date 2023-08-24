В США заявили о тотальной мобилизации на Украине

Быстрый прорыв ВСУ провалился, считает Дэвид Петреус
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина готовит тотальную мобилизацию на фоне медленного контрнаступления. Об этом заявил генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.
«Быстрого прорыва и продвижения Украины, на который многие надеялись, не произошло. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений», — написал Петреус в статье для
Ранее военное командование Украины попросило президента Владимира Зеленского усилить мобилизацию в стране. По данным The Wall Street Journal, ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления.
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