В США заявили о тотальной мобилизации на Украине The Washington Post: Украина мобилизует все оставшиеся силы 24 августа 2023 в 19:19 Размер текста - 17 + Быстрый прорыв ВСУ провалился, считает Дэвид Петреус Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовит тотальную мобилизацию на фоне медленного контрнаступления. Об этом заявил генерал армии США в отставке Дэвид Петреус. «Быстрого прорыва и продвижения Украины, на который многие надеялись, не произошло. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений», — написал Петреус в статье для The Washington Post . Ранее военное командование Украины попросило президента Владимира Зеленского усилить мобилизацию в стране. По данным The Wall Street Journal, ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления. Украина готовит тотальную мобилизацию на фоне медленного контрнаступления. Об этом заявил генерал армии США в отставке Дэвид Петреус. «Быстрого прорыва и продвижения Украины, на который многие надеялись, не произошло. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений», — написал Петреус в статье для The Washington Post. Ранее военное командование Украины попросило президента Владимира Зеленского усилить мобилизацию в стране. По данным The Wall Street Journal, ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям