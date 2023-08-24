Прокуратура в ХМАО выявила котельную с вредными выбросами

25 августа 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Котельная эксплуатировалась без проекта санитарной зоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Природоохранная прокуратура ХМАО выявила в Нижневартовске котельную, которая была источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На сайте ведомства указано, что ООО «Самотлордорстрой» эксплуатировало котельную без проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него. «Природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и окружающей среды. Установлено, что ООО „Самотлордорстрой“ в г. Нижневартовске эксплуатировало объект — котельную, являющуюся источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отсутствие разработанного и согласованного в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него», — сообщает ведомство. Прокурор обратился в суд, чтобы юрлицо обязали разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны для котельной. Судья встал на сторону прокуратуры. Ведомство контролирует исполнение судебного решения. Ранее URA.RU писало, что у прокуратуры появились претензии к аэропорту в Белоярском из-за вредных выбросов. Аэровокзал не задокументировал источники вредных выбросов, а бытовые отходы утилизировал не по правилам.

Природоохранная прокуратура ХМАО выявила в Нижневартовске котельную, которая была источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На сайте ведомства указано, что ООО «Самотлордорстрой» эксплуатировало котельную без проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него. «Природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и окружающей среды. Установлено, что ООО „Самотлордорстрой“ в г. Нижневартовске эксплуатировало объект — котельную, являющуюся источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отсутствие разработанного и согласованного в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения на него», — сообщает ведомство. Прокурор обратился в суд, чтобы юрлицо обязали разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны для котельной. Судья встал на сторону прокуратуры. Ведомство контролирует исполнение судебного решения. Ранее URA.RU писало, что у прокуратуры появились претензии к аэропорту в Белоярском из-за вредных выбросов. Аэровокзал не задокументировал источники вредных выбросов, а бытовые отходы утилизировал не по правилам.