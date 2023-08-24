В Вишерском заповеднике опровергли возможность добычи золота в пермской охранной зоне

Директор заповедника «Вишерский» Бахарев: добычи золота в охранной зоне не будет

25 августа 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Заповедным местам ничего не грозит, считает глава заповедника «Вишерский» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В крупнейшем заповеднике Пермского края «Вишерский» ответили на скандал, который возник после идеи Минприроды РФ изменить Положение об охранной зоне заказника. По мнению экологов, новые правила позволят промышленную добычу золота в охранной зоне, что повлечет вред редким растениям и животным. Но, как уверяет директор заповедника Павел Бахарев, в заповеднике или у его границ никакой разработки ископаемых не будет. «В настоящее время готовится к разработке или уже разрабатывается порядка пяти месторождений в бассейнах рек Велс и Улс. Все они — вне охранной зоны заповедника, за исключением одного участка, вблизи которого ранее в охранной зоне заповедника в течение 10 лет вел разработку золота прииск „Уралалмаз“», — передает слова Бахарева пресс-служба заповедника «Вишерский». По словам Бахарева, на территории самого заповедника есть одно месторождение золота, но оно разработке не подлежит. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что Минприроды РФ опубликовало проект новых границ охранной зоны Вишерского заповедника, а также новый вариант Положения об этой зоне. Экологи, среди которых старший научный сотрудник заповедника Алексей Селиванов, говорят, что новые правила позволят разведку и добычу полезных ископаемых в границах охранной зоны, если на участок уже выдана лицензия. По их данным, действующая лицензия на добычу и разведку золота в границах охранной зоны есть у АО «Октант», которое входит в UDS Golden group. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В крупнейшем заповеднике Пермского края «Вишерский» ответили на скандал, который возник после идеи Минприроды РФ изменить Положение об охранной зоне заказника. По мнению экологов, новые правила позволят промышленную добычу золота в охранной зоне, что повлечет вред редким растениям и животным. Но, как уверяет директор заповедника Павел Бахарев, в заповеднике или у его границ никакой разработки ископаемых не будет. «В настоящее время готовится к разработке или уже разрабатывается порядка пяти месторождений в бассейнах рек Велс и Улс. Все они — вне охранной зоны заповедника, за исключением одного участка, вблизи которого ранее в охранной зоне заповедника в течение 10 лет вел разработку золота прииск „Уралалмаз“», — передает слова Бахарева пресс-служба заповедника «Вишерский». По словам Бахарева, на территории самого заповедника есть одно месторождение золота, но оно разработке не подлежит. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что Минприроды РФ опубликовало проект новых границ охранной зоны Вишерского заповедника, а также новый вариант Положения об этой зоне. Экологи, среди которых старший научный сотрудник заповедника Алексей Селиванов, говорят, что новые правила позволят разведку и добычу полезных ископаемых в границах охранной зоны, если на участок уже выдана лицензия. По их данным, действующая лицензия на добычу и разведку золота в границах охранной зоны есть у АО «Октант», которое входит в UDS Golden group.