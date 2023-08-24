24 августа 2023

Пермяк, которому не хватило спиртного на свадьбе, пошел грабить магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Азизову Махмасаиду в суде Центрального района. Челябинск, тюрьма, полиция, клетка, конвой, азизов махмасаид
Полиция задержала мужчину по горячим следам Фото:

В городе Добрянка Пермского края мужчина, которому на свадьбе не хватило алкоголя, решил украсть спиртное из магазина. Полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать вора по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения, говорится на сайте полицейского главка

«Мужчина рассказал, что находился у друзей на свадьбе. В какой-то момент спиртное на празднике закончилось, но душа требовала продолжения банкета. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился в магазин за очередной порцией выпивки. Взяв с полок несколько бутылок рома и виски, фигурант положил их в сумку и прошел мимо кассы, не оплатив товар», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю.

Спиртное мужчина употребил дома. Общий ущерб, причиненный магазину, составил порядка трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), расследование продолжается. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Краснокамска, который решил распространять наркотики, чтобы заработать себе на свадьбу.

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В городе Добрянка Пермского края мужчина, которому на свадьбе не хватило алкоголя, решил украсть спиртное из магазина. Полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать вора по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения, говорится на сайте полицейского главка «Мужчина рассказал, что находился у друзей на свадьбе. В какой-то момент спиртное на празднике закончилось, но душа требовала продолжения банкета. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился в магазин за очередной порцией выпивки. Взяв с полок несколько бутылок рома и виски, фигурант положил их в сумку и прошел мимо кассы, не оплатив товар», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю. Спиртное мужчина употребил дома. Общий ущерб, причиненный магазину, составил порядка трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), расследование продолжается. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Краснокамска, который решил распространять наркотики, чтобы заработать себе на свадьбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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