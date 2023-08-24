Пермяк, которому не хватило спиртного на свадьбе, пошел грабить магазин

25 августа 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Полиция задержала мужчину по горячим следам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Добрянка Пермского края мужчина, которому на свадьбе не хватило алкоголя, решил украсть спиртное из магазина. Полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать вора по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения, говорится на сайте полицейского главка «Мужчина рассказал, что находился у друзей на свадьбе. В какой-то момент спиртное на празднике закончилось, но душа требовала продолжения банкета. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился в магазин за очередной порцией выпивки. Взяв с полок несколько бутылок рома и виски, фигурант положил их в сумку и прошел мимо кассы, не оплатив товар», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю. Спиртное мужчина употребил дома. Общий ущерб, причиненный магазину, составил порядка трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), расследование продолжается. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Краснокамска, который решил распространять наркотики, чтобы заработать себе на свадьбу.

В городе Добрянка Пермского края мужчина, которому на свадьбе не хватило алкоголя, решил украсть спиртное из магазина. Полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать вора по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения, говорится на сайте полицейского главка «Мужчина рассказал, что находился у друзей на свадьбе. В какой-то момент спиртное на празднике закончилось, но душа требовала продолжения банкета. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился в магазин за очередной порцией выпивки. Взяв с полок несколько бутылок рома и виски, фигурант положил их в сумку и прошел мимо кассы, не оплатив товар», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю. Спиртное мужчина употребил дома. Общий ущерб, причиненный магазину, составил порядка трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), расследование продолжается. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Краснокамска, который решил распространять наркотики, чтобы заработать себе на свадьбу.