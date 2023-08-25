25 августа 2023

Махонин отменил карантин в округе, где от гриппа погибла чайка

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборг. Пермь, чайки, птицы на воде
В Соликамском округе Пермского края сняли карантин по птичьему гриппу Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил карантин по птичьему гриппу в Соликамском округе. Ограничения там ранее вводились из-за погибшей чайки. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отменить карантин по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории Соликамского городского округа. В течение 90 дней из округа запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца», — говорится в указе Махонина.

Ранее в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края сообщили о том, что на реке Усолка рядом с зоной отдыха нашли мертвую чайку. У птицы обнаружили грипп. В связи с этим объявили карантин на отдельной территории Соликамского округа.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил карантин по птичьему гриппу в Соликамском округе. Ограничения там ранее вводились из-за погибшей чайки. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить карантин по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории Соликамского городского округа. В течение 90 дней из округа запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца», — говорится в указе Махонина. Ранее в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края сообщили о том, что на реке Усолка рядом с зоной отдыха нашли мертвую чайку. У птицы обнаружили грипп. В связи с этим объявили карантин на отдельной территории Соликамского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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