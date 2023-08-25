Махонин отменил карантин в округе, где от гриппа погибла чайка

26 августа 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

В Соликамском округе Пермского края сняли карантин по птичьему гриппу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил карантин по птичьему гриппу в Соликамском округе. Ограничения там ранее вводились из-за погибшей чайки. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить карантин по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории Соликамского городского округа. В течение 90 дней из округа запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца», — говорится в указе Махонина. Ранее в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края сообщили о том, что на реке Усолка рядом с зоной отдыха нашли мертвую чайку. У птицы обнаружили грипп. В связи с этим объявили карантин на отдельной территории Соликамского округа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил карантин по птичьему гриппу в Соликамском округе. Ограничения там ранее вводились из-за погибшей чайки. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Отменить карантин по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории Соликамского городского округа. В течение 90 дней из округа запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца», — говорится в указе Махонина. Ранее в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края сообщили о том, что на реке Усолка рядом с зоной отдыха нашли мертвую чайку. У птицы обнаружили грипп. В связи с этим объявили карантин на отдельной территории Соликамского округа.