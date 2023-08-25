Махонин отменил карантин в округе, где от гриппа погибла чайка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил карантин по птичьему гриппу в Соликамском округе. Ограничения там ранее вводились из-за погибшей чайки. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Отменить карантин по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории Соликамского городского округа. В течение 90 дней из округа запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца», — говорится в указе Махонина.
Ранее в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края сообщили о том, что на реке Усолка рядом с зоной отдыха нашли мертвую чайку. У птицы обнаружили грипп. В связи с этим объявили карантин на отдельной территории Соликамского округа.
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