В Подмосковье неизвестная ударила 7-летнюю девочку головой о карусель

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Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию Фото:

Неизвестная женщина ударила 7-летнюю девочку головой о карусель в Подмосковье. Об этом рассказала мать пострадавшей. Ребенок после нападения госпитализирован.

«Перешагнув через забор, к 7-летней девочке подошла незнакомая женщина и ударила ее головой о металлическую карусель, затем скрылась в подъезде. Это произошло за считанные секунды, никто вокруг даже не успел понять, что случилось», — заявила мать пострадавшей девочки, ее слова передает портал MSK1.RU. После нападения ребенка отвезли в больницу. У девочки сломан нос, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Мать девочки написала заявление в полицию. Она заявила, что женщина, которая напала на девочку, должна понести наказание. Управляющая компания дома, рядом с котором произошла история, сообщила, что не может предоставить записи с камер видеонаблюдения.

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Неизвестная женщина ударила 7-летнюю девочку головой о карусель в Подмосковье. Об этом рассказала мать пострадавшей. Ребенок после нападения госпитализирован. «Перешагнув через забор, к 7-летней девочке подошла незнакомая женщина и ударила ее головой о металлическую карусель, затем скрылась в подъезде. Это произошло за считанные секунды, никто вокруг даже не успел понять, что случилось», — заявила мать пострадавшей девочки, ее слова передает портал MSK1.RU. После нападения ребенка отвезли в больницу. У девочки сломан нос, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Мать девочки написала заявление в полицию. Она заявила, что женщина, которая напала на девочку, должна понести наказание. Управляющая компания дома, рядом с котором произошла история, сообщила, что не может предоставить записи с камер видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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