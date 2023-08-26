В Подмосковье неизвестная ударила 7-летнюю девочку головой о карусель

Неизвестная женщина ударила 7-летнюю девочку головой о карусель в Подмосковье. Об этом рассказала мать пострадавшей. Ребенок после нападения госпитализирован.
«Перешагнув через забор, к 7-летней девочке подошла незнакомая женщина и ударила ее головой о металлическую карусель, затем скрылась в подъезде. Это произошло за считанные секунды, никто вокруг даже не успел понять, что случилось», — заявила мать пострадавшей девочки, ее слова передает портал MSK1.RU. После нападения ребенка отвезли в больницу. У девочки сломан нос, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.
Мать девочки написала заявление в полицию. Она заявила, что женщина, которая напала на девочку, должна понести наказание. Управляющая компания дома, рядом с котором произошла история, сообщила, что не может предоставить записи с камер видеонаблюдения.
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