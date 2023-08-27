Уральские спортсмены из команды «Архангел Михаил» поучаствовали в съемках сериала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стриминговый сервис Wink в сентябре покажет оригинальный документальный сериал продюсера Сергея Бондарчука «Большая Битва». Картина снималась по всей стране, в том числе и в Екатеринбурге. Создатели обещают раскрыть многие секреты о самом закрытом виде спорта — ММА. В съемках приняли участие уральские спортсмены. Об этом URA.RU сообщило в пресс-службе РСС.

«В фильме можно будет и увидеть уральских спортсменов из команды „Архангел Михаил“ Ивана Штыркова, Петра Яна и Марину Мохнаткину, а также главу лиги смешанных единоборств РСС Николаю Клименко. Вместе с другими лидерами они говорят о пути бойцов к всемирной славе и о том, кто стоит за эти деньги», — говорится в сообщении.

По словам продюсера фильма Сергея Бондарчука, в сериале будет подробно рассказана история смешанных единоборств в России. «Мы хотим показать молодым спортсменам, чтобы они поняли, какая это непростая, но увлекательная жизнь. Хотим рассказать о единоборстве и незнакомой с этим видом спорта: чтобы они увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятием в конце поединка рук», — цитирует слова Бондарчука пресс-служба РСС.

Съемки уральской части компании «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева выступали в Академии единоборств РМК и во время самого громкого турнира по ММА 2022 года от RCC, где дрались Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Премьера первого эпизода сериала «Большая битва» состоится 22 сентября в видеосервисе Wink от «Ростелекома» и пополнит линейку продуктов Wink Originals.