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В Нижневартовске часть жителей останется на день без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Куйвашев в Сухом Логу. Место аварии на водоводе, штаб ЧС, кран, рука, вода, смеситель, водоснабжение
Воды не будет в 2П/1, 2П/2 и 16П микрорайонах Фото:

В Нижневартовске из-за ремонта три микрорайона останутся на день без горячего водоснабжения. Информация об этом была опубликована в telegram-канале городских властей.

«28 августа в связи ремонтными работами на сетях газоснабжения до окончания работ будет прекращена поставка газа на участке газопровода высокого давления „Задвижка 10В — Котельная №8“. В связи с чем будет прекращена подача горячего водоснабжения в микрорайонах 2П/1, 2П/2, 16П, а также будет прекращена подача газа в кварталах №2-П, 3П, 4П, 8П, 10П, 14П до окончания работ», — указано в сообщении.

В случае возникновения вопросов администрация просит жителей обращаться в компанию ООО «Нижневартовскгаз». Обращения принимаются по телефонам аварийно-диспетчерской службы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за ремонта газопровода жители останутся без горячей воды. Из-за проводимых работ прекратят поставку газа на участке газопровода «Задвижка 10В — Котельная № 8».

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В Нижневартовске из-за ремонта три микрорайона останутся на день без горячего водоснабжения. Информация об этом была опубликована в telegram-канале городских властей. «28 августа в связи ремонтными работами на сетях газоснабжения до окончания работ будет прекращена поставка газа на участке газопровода высокого давления „Задвижка 10В — Котельная №8“. В связи с чем будет прекращена подача горячего водоснабжения в микрорайонах 2П/1, 2П/2, 16П, а также будет прекращена подача газа в кварталах №2-П, 3П, 4П, 8П, 10П, 14П до окончания работ», — указано в сообщении. В случае возникновения вопросов администрация просит жителей обращаться в компанию ООО «Нижневартовскгаз». Обращения принимаются по телефонам аварийно-диспетчерской службы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за ремонта газопровода жители останутся без горячей воды. Из-за проводимых работ прекратят поставку газа на участке газопровода «Задвижка 10В — Котельная № 8».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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