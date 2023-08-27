В Нижневартовске часть жителей останется на день без горячей воды

В Нижневартовске из-за ремонта три микрорайона останутся на день без горячего водоснабжения. Информация об этом была опубликована в telegram-канале городских властей.
«28 августа в связи ремонтными работами на сетях газоснабжения до окончания работ будет прекращена поставка газа на участке газопровода высокого давления „Задвижка 10В — Котельная №8“. В связи с чем будет прекращена подача горячего водоснабжения в микрорайонах 2П/1, 2П/2, 16П, а также будет прекращена подача газа в кварталах №2-П, 3П, 4П, 8П, 10П, 14П до окончания работ», — указано в сообщении.
В случае возникновения вопросов администрация просит жителей обращаться в компанию ООО «Нижневартовскгаз». Обращения принимаются по телефонам аварийно-диспетчерской службы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за ремонта газопровода жители останутся без горячей воды. Из-за проводимых работ прекратят поставку газа на участке газопровода «Задвижка 10В — Котельная № 8».
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