В Екатеринбурге пропал слепой пожилой мужчина. Фото

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Мужчина пропал в Екатеринбурге 28 августа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 28 августа пропал 64-летний инвалид Владимир Гущин. Он слепой, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 64-летнего слепого Владимира Гущина. Он пропал в Екатеринбурге 28 августа», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 162 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в темно-зеленую брезентовую куртку, синие джинсы, черные резиновые сапоги и серую кепку.

Если вам известно местоположение Гущина, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия) или +7 (963) 051-16-56 (инфорг Кристина). Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам.

Мужчине 64 года
Мужчине 64 года
Фото:

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В Екатеринбурге 28 августа пропал 64-летний инвалид Владимир Гущин. Он слепой, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 64-летнего слепого Владимира Гущина. Он пропал в Екатеринбурге 28 августа», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 162 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в темно-зеленую брезентовую куртку, синие джинсы, черные резиновые сапоги и серую кепку. Если вам известно местоположение Гущина, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия) или +7 (963) 051-16-56 (инфорг Кристина). Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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