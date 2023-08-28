В Екатеринбурге 28 августа пропал 64-летний инвалид Владимир Гущин. Он слепой, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 64-летнего слепого Владимира Гущина. Он пропал в Екатеринбурге 28 августа», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 162 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в темно-зеленую брезентовую куртку, синие джинсы, черные резиновые сапоги и серую кепку.
Если вам известно местоположение Гущина, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия) или +7 (963) 051-16-56 (инфорг Кристина). Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам.
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