В ООН отреагировали на скандал с главой RFEF Рубиалесом, поцеловавшим футболистку

Испанские власти должны решить проблему сексизма после скандала, связанного с поцелуем президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболистки. Такое заявление сделал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Разве это трудно — не поцеловать кого-то в губы? В спорте сохраняется острая проблема сексизма, и надеемся, что испанские власти решат эту проблему», — цитирует Дюжаррика
Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). После инцидента он принес свои извинения. Футболистки сборной Испании объявили ему бойкот и заявили о выходе из состава, если он не покинет свой пост. 26 августа Рубиалеса отстранила от должности Международная федерация футбола (ФИФА), пока дисциплинарный комитет расследует его поведение.
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