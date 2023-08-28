В ООН отреагировали на скандал с главой RFEF Рубиалесом, поцеловавшим футболистку

ООН: испанские власти должны решить проблему сексизма с главой RFEF Рубиалесом

29 августа 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Президент Королевской федерации футбола Испании проявил сексизм Фото: Московец Илья © URA.RU Испанские власти должны решить проблему сексизма после скандала, связанного с поцелуем президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболистки. Такое заявление сделал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Разве это трудно — не поцеловать кого-то в губы? В спорте сохраняется острая проблема сексизма, и надеемся, что испанские власти решат эту проблему», — цитирует Дюжаррика CNN . Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). После инцидента он принес свои извинения. Футболистки сборной Испании объявили ему бойкот и заявили о выходе из состава, если он не покинет свой пост. 26 августа Рубиалеса отстранила от должности Международная федерация футбола (ФИФА), пока дисциплинарный комитет расследует его поведение.

Испанские власти должны решить проблему сексизма после скандала, связанного с поцелуем президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболистки. Такое заявление сделал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Разве это трудно — не поцеловать кого-то в губы? В спорте сохраняется острая проблема сексизма, и надеемся, что испанские власти решат эту проблему», — цитирует Дюжаррика CNN. Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). После инцидента он принес свои извинения. Футболистки сборной Испании объявили ему бойкот и заявили о выходе из состава, если он не покинет свой пост. 26 августа Рубиалеса отстранила от должности Международная федерация футбола (ФИФА), пока дисциплинарный комитет расследует его поведение.