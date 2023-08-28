28 августа 2023

В ООН отреагировали на скандал с главой RFEF Рубиалесом, поцеловавшим футболистку

ООН: испанские власти должны решить проблему сексизма с главой RFEF Рубиалесом
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, портфель, судебное заседание, суд, административный спор
Президент Королевской федерации футбола Испании проявил сексизм Фото:

Испанские власти должны решить проблему сексизма после скандала, связанного с поцелуем президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболистки. Такое заявление сделал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Разве это трудно — не поцеловать кого-то в губы? В спорте сохраняется острая проблема сексизма, и надеемся, что испанские власти решат эту проблему», — цитирует Дюжаррика CNN.

Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). После инцидента он принес свои извинения. Футболистки сборной Испании объявили ему бойкот и заявили о выходе из состава, если он не покинет свой пост. 26 августа Рубиалеса отстранила от должности Международная федерация футбола (ФИФА), пока дисциплинарный комитет расследует его поведение.

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Испанские власти должны решить проблему сексизма после скандала, связанного с поцелуем президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболистки. Такое заявление сделал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Разве это трудно — не поцеловать кого-то в губы? В спорте сохраняется острая проблема сексизма, и надеемся, что испанские власти решат эту проблему», — цитирует Дюжаррика CNN. Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0). После инцидента он принес свои извинения. Футболистки сборной Испании объявили ему бойкот и заявили о выходе из состава, если он не покинет свой пост. 26 августа Рубиалеса отстранила от должности Международная федерация футбола (ФИФА), пока дисциплинарный комитет расследует его поведение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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