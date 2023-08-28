Пермский губернатор Махонин отменил карантин по бешенству

29 августа 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Махонин подписал указ 29 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Добрянском округе Пермского края отменен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатор региона Дмитрий Махонин подписал 28 августа. Документ опубликован на портале правовой информации. «Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа Пермского края. Признать утратившим силу указ губернатора от 16 июня 2023 года по бешенству животных…» — говорится в документе. Ответственным за контроль исполнения указа назначен министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов. Карантин на отдельных территориях Добрянского округа вводился в июне дважды. Ограничительные мероприятия проводились в местном СНТ «Верхняя Полазна» и садоводческом товариществе «Мичуринец». В «Верхней Полазне» карантин был введен из-за зараженной бешенством лисы, которая бросалась на людей. Также неблагополучными по ситуации с бешенством признали часть территории Полазны и СНТ «Геофизик». Во время карантина было запрещено посещать участки посторонним лицам, кроме ветеринаров и сотрудников, которые занимаются ликвидацией очага, также действовал запрет на охоту и ввоз и вывоз животных. Ранее URA.RU сообщал о введении карантина по птичьему гриппу в Соликамском округе. Причиной стало обнаружение мертвой чайки на реке Усолка, которая была заражена высокопатогенным гриппом птиц. Также карантин вводился в Чернушинском округе из-за нападения на женщину бешеной енотовидной собаки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Добрянском округе Пермского края отменен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатор региона Дмитрий Махонин подписал 28 августа. Документ опубликован на портале правовой информации. «Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа Пермского края. Признать утратившим силу указ губернатора от 16 июня 2023 года по бешенству животных…» — говорится в документе. Ответственным за контроль исполнения указа назначен министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов. Карантин на отдельных территориях Добрянского округа вводился в июне дважды. Ограничительные мероприятия проводились в местном СНТ «Верхняя Полазна» и садоводческом товариществе «Мичуринец». В «Верхней Полазне» карантин был введен из-за зараженной бешенством лисы, которая бросалась на людей. Также неблагополучными по ситуации с бешенством признали часть территории Полазны и СНТ «Геофизик». Во время карантина было запрещено посещать участки посторонним лицам, кроме ветеринаров и сотрудников, которые занимаются ликвидацией очага, также действовал запрет на охоту и ввоз и вывоз животных. Ранее URA.RU сообщал о введении карантина по птичьему гриппу в Соликамском округе. Причиной стало обнаружение мертвой чайки на реке Усолка, которая была заражена высокопатогенным гриппом птиц. Также карантин вводился в Чернушинском округе из-за нападения на женщину бешеной енотовидной собаки.