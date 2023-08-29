Тюменские власти определились с форматом дебатов на выборах губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по экономической политике. Курган, чиновники, депутаты, правительственный коридор
В Тюмени отказались от полемики на дебатах Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Тюменские власти определились с форматом дебатов на выборах губернатора. Кандидат от ЛДПР Денис Садовников рассказал журналистам URA.RU, что ему и его соперникам озвучили тему для выступлений, однако возможности открыто оппонировать друг с другом в прямом эфире не предоставили.

«Нам озвучили первую тему. Формат не предусматривал дискуссий. Каждый кандидат выступил со своими тезисами», — сообщил Садовников.

По словам политика, в первый день дискуссий он и другие кандидаты: единоросс Александр Моор, коммунист Иван Левченко и эсер Владимир Пискайкин — выступили с темой «Вклад научно-технического комплекса Тюменской области в развитие автономных округов». Дебаты будут транслироваться на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Регион Тюмень» и «Тюменское время», а также на радио в 9:30 утра 30 и 31 августа и с 5 по 7 сентября.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти долго выбирали формат дебатов. От открытой полемики, по данным инсайдера, отказались, чтобы избежать провокаций в прямом эфире.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские власти определились с форматом дебатов на выборах губернатора. Кандидат от ЛДПР Денис Садовников рассказал журналистам URA.RU, что ему и его соперникам озвучили тему для выступлений, однако возможности открыто оппонировать друг с другом в прямом эфире не предоставили. «Нам озвучили первую тему. Формат не предусматривал дискуссий. Каждый кандидат выступил со своими тезисами», — сообщил Садовников. По словам политика, в первый день дискуссий он и другие кандидаты: единоросс Александр Моор, коммунист Иван Левченко и эсер Владимир Пискайкин — выступили с темой «Вклад научно-технического комплекса Тюменской области в развитие автономных округов». Дебаты будут транслироваться на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Регион Тюмень» и «Тюменское время», а также на радио в 9:30 утра 30 и 31 августа и с 5 по 7 сентября. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти долго выбирали формат дебатов. От открытой полемики, по данным инсайдера, отказались, чтобы избежать провокаций в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...