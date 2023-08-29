Тюменские власти определились с форматом дебатов на выборах губернатора

29 августа 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

В Тюмени отказались от полемики на дебатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Тюменские власти определились с форматом дебатов на выборах губернатора. Кандидат от ЛДПР Денис Садовников рассказал журналистам URA.RU, что ему и его соперникам озвучили тему для выступлений, однако возможности открыто оппонировать друг с другом в прямом эфире не предоставили. «Нам озвучили первую тему. Формат не предусматривал дискуссий. Каждый кандидат выступил со своими тезисами», — сообщил Садовников. По словам политика, в первый день дискуссий он и другие кандидаты: единоросс Александр Моор, коммунист Иван Левченко и эсер Владимир Пискайкин — выступили с темой «Вклад научно-технического комплекса Тюменской области в развитие автономных округов». Дебаты будут транслироваться на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Регион Тюмень» и «Тюменское время», а также на радио в 9:30 утра 30 и 31 августа и с 5 по 7 сентября. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти долго выбирали формат дебатов. От открытой полемики, по данным инсайдера, отказались, чтобы избежать провокаций в прямом эфире.

Тюменские власти определились с форматом дебатов на выборах губернатора. Кандидат от ЛДПР Денис Садовников рассказал журналистам URA.RU, что ему и его соперникам озвучили тему для выступлений, однако возможности открыто оппонировать друг с другом в прямом эфире не предоставили. «Нам озвучили первую тему. Формат не предусматривал дискуссий. Каждый кандидат выступил со своими тезисами», — сообщил Садовников. По словам политика, в первый день дискуссий он и другие кандидаты: единоросс Александр Моор, коммунист Иван Левченко и эсер Владимир Пискайкин — выступили с темой «Вклад научно-технического комплекса Тюменской области в развитие автономных округов». Дебаты будут транслироваться на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Регион Тюмень» и «Тюменское время», а также на радио в 9:30 утра 30 и 31 августа и с 5 по 7 сентября. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти долго выбирали формат дебатов. От открытой полемики, по данным инсайдера, отказались, чтобы избежать провокаций в прямом эфире.