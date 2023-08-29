В двух пермских деревнях власти продают школу и детский сад

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Школа и детский сад были закрыты (архивное фото) Фото:

В двух деревнях Верещагинского городского округа Пермского края власти выставили на продажу здания бывшей начальной школы и детского сада. Недвижимость продается через конкурсную процедуру в рамках программы реализации муниципального имущества. Аукционы назначены без объявления цены.

«Сведения о процедурах — продажа здания Андронятской начальной школы в деревне Верхнее Мальцево и здания детского сада в деревне Нижнее Галино. Тип имущества — муниципальная собственность. Продажа без объявления цены», — сообщается в описании лотов в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

Согласно документам, здания школы и детсада являются кирпичными одноэтажными строениями. По данным сервиса «Руспрофайл», оба образовательных учреждения ранее были ликвидированы. Вместе с недвижимостью в распоряжение новых собственников перейдут земельные участки, на которых расположены здания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на продажу выставлено здание сельской школы в селе Мокино Нытвенского округа. Двухэтажное строение с земельным участком предлагают приобрести за 3,6 млн рублей.

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В двух деревнях Верещагинского городского округа Пермского края власти выставили на продажу здания бывшей начальной школы и детского сада. Недвижимость продается через конкурсную процедуру в рамках программы реализации муниципального имущества. Аукционы назначены без объявления цены. «Сведения о процедурах — продажа здания Андронятской начальной школы в деревне Верхнее Мальцево и здания детского сада в деревне Нижнее Галино. Тип имущества — муниципальная собственность. Продажа без объявления цены», — сообщается в описании лотов в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». Согласно документам, здания школы и детсада являются кирпичными одноэтажными строениями. По данным сервиса «Руспрофайл», оба образовательных учреждения ранее были ликвидированы. Вместе с недвижимостью в распоряжение новых собственников перейдут земельные участки, на которых расположены здания. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на продажу выставлено здание сельской школы в селе Мокино Нытвенского округа. Двухэтажное строение с земельным участком предлагают приобрести за 3,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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