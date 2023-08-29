В двух пермских деревнях власти продают школу и детский сад

Школа и детский сад были закрыты (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В двух деревнях Верещагинского городского округа Пермского края власти выставили на продажу здания бывшей начальной школы и детского сада. Недвижимость продается через конкурсную процедуру в рамках программы реализации муниципального имущества. Аукционы назначены без объявления цены.

«Сведения о процедурах — продажа здания Андронятской начальной школы в деревне Верхнее Мальцево и здания детского сада в деревне Нижнее Галино. Тип имущества — муниципальная собственность. Продажа без объявления цены», — сообщается в описании лотов в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

Согласно документам, здания школы и детсада являются кирпичными одноэтажными строениями. По данным сервиса «Руспрофайл», оба образовательных учреждения ранее были ликвидированы. Вместе с недвижимостью в распоряжение новых собственников перейдут земельные участки, на которых расположены здания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на продажу выставлено здание сельской школы в селе Мокино Нытвенского округа. Двухэтажное строение с земельным участком предлагают приобрести за 3,6 млн рублей.