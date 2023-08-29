29 августа 2023

В Челябинской области пропала девочка-подросток. Фото

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17-летняя девушка пропала 29 августа в деревне Пустозерово Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области пропала 17-летняя девушка. 29 августа она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание! Пропал подросток! <…> Татьяна Сергеевна, 17 лет. С 29 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка пропала в деревне Пустозерово Чебаркульского района Челябинской области. На ней была надета серая кофта с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки. Приметы: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.

В Челябинской области пропала 17-летняя девушка
В Челябинской области пропала 17-летняя девушка

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В Чебаркульском районе Челябинской области пропала 17-летняя девушка. 29 августа она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Пропал подросток! <…> Татьяна Сергеевна, 17 лет. С 29 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Девушка пропала в деревне Пустозерово Чебаркульского района Челябинской области. На ней была надета серая кофта с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки. Приметы: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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