17-летняя девушка пропала 29 августа в деревне Пустозерово
В Чебаркульском районе Челябинской области пропала 17-летняя девушка. 29 августа она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Внимание! Пропал подросток! <…> Татьяна Сергеевна, 17 лет. С 29 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Девушка пропала в деревне Пустозерово Чебаркульского района Челябинской области. На ней была надета серая кофта с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки. Приметы: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.
В Челябинской области пропала 17-летняя девушка
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