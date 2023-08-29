29 августа 2023

В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени, лежавшую в земле полвека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Распаковка капсулы прошла в Музее истории Екатеринбурга
Распаковка капсулы прошла в Музее истории Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге в торжественной обстановке вскрыли капсулу времени — железный саркофаг с документами и архивами, которые спрятали под землю в 1973 году. Распаковку провели в Музее истории Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Сперва директор музея Игорь Пушкарев произнес торжественную речь, после чего капсулу начали вскрывать. Первым из нее вытащили пакет с различными документами. Мэр Алексей Орлов признался, что думал, будто в капсуле будет больше артефактов», — сообщает журналист.

Капсулу времени извлекли из-под земли 18 августа. Саркофаг представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. Внутри нее должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистика о населении, видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города Анны Бычковой и многое другое. URA.RU ведет прямую трансляцию с распаковки капсулы.

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В Екатеринбурге в торжественной обстановке вскрыли капсулу времени — железный саркофаг с документами и архивами, которые спрятали под землю в 1973 году. Распаковку провели в Музее истории Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Сперва директор музея Игорь Пушкарев произнес торжественную речь, после чего капсулу начали вскрывать. Первым из нее вытащили пакет с различными документами. Мэр Алексей Орлов признался, что думал, будто в капсуле будет больше артефактов», — сообщает журналист. Капсулу времени извлекли из-под земли 18 августа. Саркофаг представляет собой большой цилиндр из нержавеющей стали. Внутри нее должны находиться обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистика о населении, видеозаписи выступлений первой женщины-мэра города Анны Бычковой и многое другое. URA.RU ведет прямую трансляцию с распаковки капсулы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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