29 августа 2023

В Пермском крае картель занимался госзакупками

Пермское УФАС выявило картель, который занимался госзакупками
© Служба новостей «URA.RU»
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Картель получил незаконную прибыль в размере 91,5 млн рублей Фото:

Пермское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыло картель, который ограничивал конкуренцию для получения наибольшей прибыли при выполнении госзаказов. Как сообщается в группе управления в соцсети «ВКонтакте», компании получили незаконную прибыль, которая исчисляется десятками миллионов рублей.

«Установлено, что при проведении в 2021 и 2022 годах пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между двумя участниками ООО „АЛЬФА-ГАРАНТ“ и ООО „ГРУЗАВТОИМПОРТ“ было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах и как следствие получения наибольшей прибыли», — говорится в группе. Закупка проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сумма контрактов, которую выручил картель составляет 91,5 млн рублей. В управлении установили, что компании картеля имеют корпоративное, экономическое и территориальное единство. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку на наличие признаков преступления по ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)).

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Пермское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыло картель, который ограничивал конкуренцию для получения наибольшей прибыли при выполнении госзаказов. Как сообщается в группе управления в соцсети «ВКонтакте», компании получили незаконную прибыль, которая исчисляется десятками миллионов рублей. «Установлено, что при проведении в 2021 и 2022 годах пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между двумя участниками ООО „АЛЬФА-ГАРАНТ“ и ООО „ГРУЗАВТОИМПОРТ“ было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах и как следствие получения наибольшей прибыли», — говорится в группе. Закупка проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сумма контрактов, которую выручил картель составляет 91,5 млн рублей. В управлении установили, что компании картеля имеют корпоративное, экономическое и территориальное единство. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку на наличие признаков преступления по ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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