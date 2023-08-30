Екатеринбуржцам пожелали продолжать дела коммунистической партии

Посмотреть на письмо горожане смогут в октябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчане, которые писали письмо в будущее, пожелали екатеринбуржцам XXI века продолжать дела вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и коммунистической партии. Полный текст обращения, изъятого из капсулы времени 1973 года, в Музее истории Екатеринбурга зачитал мэр города Алексей Орлов. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU.

«Дорогие потомки, свердловчане 2023 год. Вам, нашим внукам и правнукам, обращаем мы это письмо. Пусть через толщу десятилетий оно донесет вам стук наших сердец, устремленность мысли, ощущение огромной гордости, которую испытываем мы, отмечая 250-летие нашего города», — озвучил Орлов.

Далее авторы рассказывают, что Свердловск в советские годы символизировал растущую мощь российского государства и был славен революционными традициями. В письме указывается, что в городе работает около 200 промышленных предприятий, которые изготовляют экскаваторы и прокатные станы, турбины и гидрогенераторы, химическое оборудование и инструменты, ткани и обувь.

«Мы сделали все, чтобы приблизить коммунизм, чтобы вы, потомки, с благодарностью вспоминали нас. Будущее нам видится еще более прекрасным. Желаем вам, свердловчанам 2023 года, преумножить все революционные и трудовые традиции города. Завидуем и верим — ваши усилия, дерзания и вдохновения удастся претворить в жизнь, чего не успели сделать мы, о чем мы только мечтали. Мы уверены, что вы будете достойными продолжателями дела великого Ленина и коммунистической партии», — прочитал Орлов.

С полным текстом письма можно ознакомиться, посмотрев видео. О том, что еще интересного лежит в металлическом цилиндре и куда денут капсулу времени — в материале URA.RU.